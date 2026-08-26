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Ένας από τους πιο εντυπωσιακούς δρόμους στον κόσμο βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία και ξεχωρίζει για ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη απόλυτα ευθύγραμμη οδική διαδρομή στον πλανήτη.

Πρόκειται για τον Highway 10, έναν σημαντικό οδικό άξονα που διασχίζει την απέραντη και επίπεδη σαουδαραβική έρημο. Σε ένα συγκεκριμένο τμήμα του, ο δρόμος εκτείνεται σε μήκος περίπου 240 χιλιομέτρων χωρίς ουσιαστικές στροφές ή αλλαγές κατεύθυνσης, επίδοση που του έχει χαρίσει σχετική αναγνώριση από το Ρεκόρ Γκίνες.

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Μια ατελείωτη ευθεία μέσα στην έρημο

Ο Highway 10 σχεδιάστηκε αρχικά ως ιδιωτικός δρόμος για τον βασιλιά Φαχντ, όμως σήμερα αποτελεί δημόσια οδική αρτηρία και σημαντικό μέρος του δικτύου μεταφορών της χώρας. Ξεκινά από τη συμβολή του με τον Παράκτιο Αυτοκινητόδρομο 5 και καταλήγει στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στο συνοριακό πέρασμα αλ-Μπάθα.

Η Σαουδική Αραβία διαθέτει και άλλες εντυπωσιακές ευθείες. Χαρακτηριστικός είναι ο Highway 85, συνολικού μήκους περίπου 1.270 χιλιομέτρων, με ένα τμήμα που ξεπερνά τα 800 χιλιόμετρα. Ωστόσο, μικρές αλλαγές στην κατεύθυνση και το υψόμετρο δεν του επιτρέπουν να θεωρηθεί απόλυτα ευθύγραμμος, όπως ο Highway 10.