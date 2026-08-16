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Αυξημένη είναι η κίνηση από το μεσημέρι της Κυριακής στην Αθηνών-Κορίνθου, καθώς οι εκδρομείς έχουν αρχίσει να επιστρέφουν προς την Αθήνα μετά την «απόδραση» για τις διακοπές του Δεκαπενταύγουστου.

Στο ρεύμα προς Αθήνα, από την περιοχή των Μεγάρων, τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, με την εικόνα να επιβαρύνεται όσο περνά η ώρα. Αντίστοιχη είναι η κατάσταση και στα διόδια της Ελευσίνας, όπου από νωρίς το απόγευμα καταγράφονται καθυστερήσεις.

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Κυκλοφοριακά προβλήματα αναφέρονται και σε άλλους σταθμούς διοδίων, μεταξύ των οποίων και στον Πολύμυλο, όπου έχει σχηματιστεί μποτιλιάρισμα.

LIVE η κίνηση στους δρόμους