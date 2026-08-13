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Η πληρότητα στα πλοία που αναχωρούν για τα νησιά του Αιγαίου είναι πολύ υψηλή, με την Τήνο και την Πάρο να αποτελούν τους δημοφιλέστερους προορισμούς για τον εορτασμό.

Οι αρχές συνιστούν στους ταξιδιώτες να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια λόγω της αυξημένης κίνησης στους δρόμους και της πυκνής συχνότητας των δρομολογίων κατά τις πρωινές ώρες.

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα τροχαίας σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας για την πρόληψη ατυχημάτων και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν εντατικούς ελέγχους για επικίνδυνες παραβάσεις, αυξημένη παρουσία της Τροχαίας στα μεγάλα αστικά κέντρα και επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών σε λιμάνια και σταθμούς.

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Με γεμάτα πλοία και αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από τα λιμάνια κορυφώνεται σήμερα (13/8) και αύριο (14/8) η μεγάλη έξοδος για τον Δεκαπενταύγουστο. Χιλιάδες ταξιδιώτες εγκαταλείπουν την Αθήνα με προορισμό τα νησιά, με τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο να βρίσκονται στο επίκεντρο της ταξιδιωτικής κίνησης.

Ιδιαίτερα αυξημένες είναι οι πληρότητες στα πρωινά δρομολόγια από τον Πειραιά προς τις Κυκλάδες. Ενδεικτική είναι η περίπτωση του πλοίου «Δήλος», το οποίο αναχωρεί στις 07:25 για Πάρο, Νάξο και Σαντορίνη, με την πληρότητα να φτάνει περίπου στο 96%.

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Τήνος και Πάρος συγκαταλέγονται στους δημοφιλέστερους προορισμούς των ημερών, καθώς χιλιάδες είναι εκείνοι που επιλέγουν τα δύο νησιά για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, το Σάββατο 15 Αυγούστου.

Δεκάδες αναχωρήσεις από τα λιμάνια της Αττικής

Μόνο από τον Πειραιά αναμένεται σήμερα να αναχωρήσουν 24 πλοία με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου. Παράλληλα, για τον Αργοσαρωνικό έχουν προγραμματιστεί 22 συμβατικά πλοία, καθώς και 33 ταχύπλοα και ιπτάμενα δελφίνια.

Σημαντική είναι η κίνηση και στα άλλα δύο μεγάλα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφήνα αναμένεται να πραγματοποιηθούν 15 αναχωρήσεις, ενώ από το Λαύριο θα αναχωρήσουν 9 πλοία.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση αναμένεται να προκαλέσει προβλήματα και στην πρόσβαση προς τα λιμάνια, κυρίως τις πρωινές ώρες. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως την άφιξή τους, καθώς οι διαδοχικές αναχωρήσεις πραγματοποιούνται σε μικρά χρονικά διαστήματα.

Η εικόνα που διαμορφώνεται στα λιμάνια της Αττικής αποτυπώνει το μέγεθος της φετινής εξόδου για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου. Για πολλούς πρόκειται για την έναρξη των καλοκαιρινών διακοπών, ενώ άλλοι επιλέγουν μια σύντομη απόδραση λίγων ημερών.

Η σύσταση προς τους ταξιδιώτες είναι να προσέλθουν νωρίς στα λιμάνια, να υπολογίσουν τον αυξημένο χρόνο μετακίνησης και να οπλιστούν με υπομονή, ώστε η αναχώρηση να γίνει χωρίς περιττή ταλαιπωρία.

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Εκτακτα μέτρα της Τροχαίας

Τη λήψη αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας και τροχονομικής αστυνόμευσης έχει προγραμματίσει η Ελληνική Αστυνομία ενόψει του εορτασμού του Δεκαπενταύγουστου, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας.

Ειδικότερα, τα μέτρα περιλαμβάνουν:

– Αστυνόμευση του οδικού δικτύου κατά τομείς, βάσει των ιδιαίτερων κυκλοφοριακών συνθηκών κάθε περιοχής.

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– Αυξημένη αστυνομική παρουσία και στοχευμένη αστυνόμευση στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου παρατηρείται συχνότητα πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων.

– Εντατικά μέτρα τροχαίας αστυνόμευσης στις εισόδους-εξόδους μεγάλων αστικών κέντρων, όπου παρατηρείται αυξημένη ροή διέλευσης.

– Ειδικές δράσεις και αυξημένα μέτρα της Τροχαίας εντός των πόλεων.

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– Αυξημένα μέτρα της Τροχαίας σε χώρους όπου παρατηρείται μαζική συγκέντρωση επιβατών (αεροδρόμια, λιμάνια, σταθμοί, κ.λπ.).

– Συγκρότηση συνεργείων γενικών και ειδικών τροχονομικών ελέγχων, εστιάζοντας την προσοχή στη βεβαίωση επικίνδυνων παραβάσεων, καθώς και παραβάσεων που βάσει στατιστικών στοιχείων ευθύνονται για την πρόκληση σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων (υπερβολική ταχύτητα, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, αντικανονικό προσπέρασμα, χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση, μη χρήση προστατευτικού κράνους κ.λπ.).

– Έγκαιρη εξασφάλιση συνεργασίας και συντονισμού με όλους τους συναρμόδιους φορείς – υπηρεσίες, όπου αυτό απαιτείται.

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– Ενημέρωση των πολιτών, μέσω των αρμοδίων υπηρεσιών επικοινωνίας του Σώματος, σε κάθε περίπτωση που καθίσταται αναγκαία η ευρεία πληροφόρηση του κοινού για την ύπαρξη τυχόν κυκλοφοριακών και άλλων προβλημάτων.

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Επιπλέον, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων θα βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τόσο το προσωπικό όσο και τα μέσα της Ελληνικής Αστυνομίας, κυρίως των Υπηρεσιών Τροχαίας. Συγκεκριμένα, θα διατεθούν περιπολικά, μοτοσικλέτες και συμβατικά οχήματα, με το ανάλογο προσωπικό και εξοπλισμό, για την αποτελεσματική αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας.

Απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών

Παράλληλα, κατά την εορταστική περίοδο θα ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων μέγιστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς, ως εξής:

1. Την Παρασκευή 14 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 22:00, καθώς και το Σάββατο 15 Αυγούστου από τις 08:00 έως τις 13:00, για το ρεύμα εξόδου.

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2. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, από τις 16:00 έως τις 23:00, για το ρεύμα εισόδου.