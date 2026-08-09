Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σε πλήρη εξέλιξη είναι το κύμα εξόδου των εκδρομέων του Αυγούστου από νωρίς το πρωί, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες φεύγουν από τις πόλεις για νησιά και άλλους προορισμών διακοπών: Γεμάτα είναι λιμάνια, ΚΤΕΛ και εθνικές οδοί, καθώς η κίνηση κορυφώνεται σήμερα Κυριακή.

Σύμφωνα με το ΕΡΤnews, κατά το διήμερο Παρασκευής και Σαββάτου ταξίδεψαν από τον Πειραιά προς τους νησιωτικούς προορισμούς σχεδόν 60.000 επιβάτες, ενώ περίπου 16.000 είχαν προορισμό τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Για την Κυριακή εκτιμάται ότι από το λιμάνι του Πειραιά θα αναχωρήσουν περισσότεροι από 34.000 επιβάτες, ενώ περίπου 9.500 ταξιδιώτες αναμένεται να κινηθούν προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Συνολικά, έχουν προγραμματιστεί 23 δρομολόγια από τον Πειραιά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Για τον Αργοσαρωνικό προβλέπονται ακόμη 34 δρομολόγια με ταχύπλοα και 24 με οχηματαγωγά.

Advertisement

Advertisement

Στον σταθμό των ΚΤΕΛ Κηφισού είναι μεγάλη η κίνηση, με ιδιαίτερα υψηλές πληρότητες στα δρομολόγια προς την Πελοπόννησο. Στην Ηλεία έχουν προστεθεί έκτακτα δρομολόγια, τα οποία καταγράφουν 100% πληρότητα.Ανάλογη εικόνα καταγράφεται στην Κορινθία. Υψηλές πληρότητες καταγράφονται επίσης στα δρομολόγια προς Πάτρα, Λακωνία, Αρκαδία και Μεσσηνία, ενώ θετική είναι η εικόνα και για την Πρέβεζα.

Στη βόρεια Ελλάδα, υπάρχουν δρομολόγια που έχουν ήδη φτάσει στο 100% της πληρότητας, ενώ σε άλλες περιπτώσεις τα εισιτήρια δεν έχουν ακόμη ανοίξει για το σύνολο των αναχωρήσεων.Συνολικά, η κίνηση στα ΚΤΕΛ παραμένει αυξημένη.

Αυξημένη είναι η ροή των οχημάτων στα διόδια των Μαλγάρων, ενώ από τα ξημερώματα της Παρασκευής έως τα ξημερώματα του Σαββάτου πέρασαν από τα διόδια των Μεγάρων και των Αφιδνών περίπου 100.000 αυτοκίνητα.Για σήμερα εκτιμάται ότι η κίνηση θα είναι ελαφρώς μειωμένη σε σχέση με την Παρασκευή και το Σάββατο.



