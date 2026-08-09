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Σοβαρό περιστατικό βίας το πρωί του Σαββάτου στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» κατήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ, θέτοντας ζήτημα προστασίας των εργαζομένων στα νοσοκομεία.

Σε σχετικό μήνυμά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αναφέρει πως η ασθενής ήταν σε φορείο στα ιατρεία και οι γιατροί ζήτησαν να περιμένει λίγο για να εξεταστεί γιατί προηγούνταν ασθενείς που κινδύνευε η ζωή τους. Η ασθενής σηκώθηκε, έπιασε την ειδικευόμενη νοσηλεύτρια από τα μαλλιά, τη γρονθοκόπησε και χτύπησε το κεφάλι της στην πόρτα.

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Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ λέει επίσης πως στον χώρο υπήρχαν δύο φύλακες μα δεν επενέβησαν, παρά τις εκκλήσεις της νοσηλεύτριας για βοήθεια καθώς το πρωτόκολλο φέρεται να μην τους επιτρέπει σωματική επαφή με ασθενή, και διερωτάται ποιος είναι ο ρόλος της φύλαξης όταν το προσωπικό δέχεται επίθεση και οι φύλακες δεν μπορούν να παρέμβουν.

Ακολουθεί το μήνυμα του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννάκου

«ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΠΡΩΙ ΤΟ ΞΥΛΟ ΣΤΑ. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΤΟ ΕΦΑΓΕ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΑ ΜΑΖΙ ΤΗΣ. ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ Η ΑΣΘΕΝΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ ΝΑ ΤΗ ΣΚΟΤΩΣΕΙ. ΑΠΟ ΤΥΧΗ ΖΕΙ.

ΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ ΗΤΑΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΓΙΑΤΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ. ΠΩΣ ΜΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΥΝ ΕΤΣΙ; ΜΠΡΑΒΟ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ. Μια απαραίτητη διόρθωση σχετικά με τον ξυλοδαρμό συναδέλφου σήμερα τα ξημερώματα στα επείγοντα του νοσοκομείου ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. στις 6 με 6.30 πρωί. Το ξύλο από ασθενή έφαγε ειδικευόμενη νοσηλεύτρια στη ΜΕΘ και τα επείγοντα. Χθες νύκτα έως σήμερα πρωί προσέφερε τις υπηρεσίες της στα επείγοντα.

Επικοινώνησα μαζί της και μου περιέγραψε τη φρίκη πού έζησε. Η ασθενής βρίσκονταν στο φορείο μέσα στα ιατρεία. Οι γιατροί ζήτησαν να περιμένει λίγο για να εξετασθεί γιατί προηγούνταν ασθενείς πουν κινδύνευε η ζωή τους. Σηκώθηκε στοχοποιώντας τη νοσηλεύτρια και προσπάθησε να τη κτυπήσει άσχημα. Την έπιασε από τα μαλλιά τα οποία ξερίζωσε, έριχνε μπουνιές και κτύπησε το κεφάλι της στη πόρτα. Βγήκε έξω από τη πόρτα του ιατρείου η συνάδελφος την ακολούθησε την ξανάπιασε από τα μαλλιά και πάλι τα ξερίζωσε και την ξανά κτύπησε σε άλλη πόρτα. Είναι πραγματικά πολύ τυχερή η συνάδελφος που δεν υπέστη σοβαρό τραυματισμό επικίνδυνο ακόμη και για τη ζωή της.

Η ασθενής προσπάθησε να τη σκοτώσει. Ακριβώς εκεί υπήρχαν δύο φύλακες οι οποίοι παρ ότι τους ζητήθηκε δεν βοήθησαν γιατί απαγορεύεται η σωματική επαφή με ασθενή. Η συνάδελφος έτρωγε ξύλο κινδύνευε να τη σκοτώσουν και οι φύλακες παρακολουθούσαν ως θεατές. Απαγορεύεται η σωματική επαφή με ασθενή επιβάλει το πρωτόκολλο. Και τότε σε τι μας προστατεύουν; Μπορούν λοιπόν οι εταιρείες φύλαξης να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού; Γι αυτό ζητάμε τη σύσταση του ειδικού σώματος της αστυνομίας του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ που υπήρχε στο παρελθόν και ακόμη υπηρετούν ελάχιστοι( οι υπόλοιποι συνταξιοδοτήθηκαν). Aπο τύχη ζει η συνάδελφος Τη γλύτωσε με καρούμπαλα στο κεφάλι και πολύ τρόμο. Επικοινώνησε ο διοικητής του νοσοκομείου μαζί της σήμερα και τις χορήγησε πέντε ημέρες άδεια και όσο χρειαστεί προκειμένου να ξεπεράσει το σοκ τους τραυματισμούς που υπέστη. Μπράβο του. Γιαννάκος»