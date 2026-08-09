Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Για ενδοοικογενειακή βία συνελήφθη 24χρονος Παλαιστίνιος στα Χανιά το βράδυ του Σαββάτου.

Σύμφωνα με το zarpanews, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 8 το βράδυ, στην περιοχή της οδού Δημητρακάκη, κοντά στον πεζόδρομο της οδού Κοραή. Η 17χρονη, βουλγαρικής καταγωγής, φέρεται να κατήγγειλε ότι ο 24χρονος, με τον οποίο φέρονται να είχαν στο παρελθόν σχέση, την κλείδωσε μέσα σε κατοικία.

Advertisement

Advertisement

Οι φωνές της ανήλικης που καλούσε σε βοήθεια και ακούστηκαν από το σημείο φαίνεται πως κινητοποίησαν περίοικους και γείτονες, οι οποίοι ενημέρωσαν την Αστυνομία.

Η ανήλικη οδηγήθηκε στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου έδωσε κατάθεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 24χρονου, σε βάρος του οποίου σχηματίζεται δικογραφία για ενδοοικογενειακή βία.