Eνας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα (21/4) από τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου και η γενέτειρά του πόλη, το Μπουένος Αιρες τίμησε τη μνήμη του με ένα τεράστιο rave party με τον διάσημο Καθολικό ιερέα-DJ, Πάδρε Γκιγιέρμε στα ντεκς.

O Γκιγιέρμε Πεϊσότο είναι ένας Πορτογάλος καθολικός ιερέας που, στα 50 του, έχει γίνει διασημότητα στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής. Διοργάνωσε ένα ρέιβ πάρτι το Σάββατο στο Μπουένος Άιρες προς τιμήν του Αργεντινού ηγέτη της Καθολικής Εκκλησίας που πέθανε τον Απρίλιο του 2025.

🎧 Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont fait vibrer samedi la place de Mai à Buenos Aires, au son électro du "curé DJ" portugais Guilherme Peixoto, pour une rave géante en hommage au pape argentin François, mort il y a juste un an ⤵️ pic.twitter.com/bsgrXV7qjn — Agence France-Presse (@afpfr) April 20, 2026

Περισσότεροι από 150.000 άνθρωποι χόρεψαν μέχρι τελικής πτώσης στην Πλατεία του Μάη. Ενώ νέοι και ηλικιωμένοι, καθολικοί και αγνωστικιστές, χόρευαν στους ρυθμούς της μουσικής που ο πάτερ Γκιγιέρμε έπαιζε από την καμπίνα του DJ, τρεις τεράστιες οθόνες πρόβαλλαν εικόνες των αποθανόντων Πάπων Φραγκίσκου και Ιωάννη Παύλου Β΄, καθώς και λευκά περιστέρια.

«Ο Θεός να σας ευλογεί, και ας χορέψουμε», είπε μια φωνή από το ηχοσύστημα πριν ο Γκιγιέρμε εμφανιστεί με ιερατική ενδυμασία και ακουστικά στην ιστορική Plaza de Mayo. Στη συνέχεια, έβαλε τα χέρια του στην κονσόλα και για τις επόμενες δύο ώρες μίξαρε techno και θρησκευτικές μελωδίες.





«Αυτή είναι μια μοναδική ευκαιρία να τον δούμε, και είναι δωρεάν», είπε ο Χεσούς Μαρτίν, ένας 54χρονος Ισπανός και λάτρης της ηλεκτρονικής μουσικής. «Στην Ίμπιζα, πρέπει να πληρώσεις 150 ευρώ, και έως και 2.000 ευρώ για εισιτήρια VIP».

Ο πάτερ Γκιγιέρμε έχει προκαλέσει παγκόσμια αίσθηση, συγκεντρώνοντας 2,8 εκατομμύρια ακόλουθους στο Instagram και πάνω από 220.000 μηνιαίες αναπαραγωγές στο Spotify.