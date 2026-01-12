Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χαρακτήρισε «κακό οιωνό» το γεγονός ότι κατά την κοπή της πίτας των ομογενών στην Κωνσταντινούπολη το ένα μαχαίρι έσπασε και το άλλο στράβωσε, ενώ λίγα λεπτά νωρίτερα υπήρξε διακοπή στην ηλεκτροδότηση.

Όπως περιέγραψε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Τουρκία Μανώλης Κωστίδης, η τελετή είχε «τρία κακά». Το πρώτο ήταν ότι με το που ξεκίνησε η τελετή σημειώθηκε διακοπή ρεύματος. Το δεύτερο ήταν πως όταν ο Πατριάρχης άρχισε να κόβει την πρωτοχρονιάτικη πίτα, το μαχαίρι που του έδωσαν έσπασε και χρειάστηκε να του φέρουν νέο.

Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, το δεύτερο μαχαίρι που του έφεραν αποδείχθηκε εξίσου ελαττωματικό, καθώς στράβωσε κατά την κοπή της πίτας. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έδειξε να αιφνιδιάζεται και χαρακτήρισε «κακό οιωνό» όσα προηγήθηκαν.