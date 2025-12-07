Ξημερώματα Κυριακής, 7 Δεκεμβρίου 1941. Τα αμερικανικά πολεμικά πλοία είναι αγκυροβολημένα ήσυχα στο Περλ Χάρμπορ της Χαβάης, όταν ο ουρανός γεμίζει ξαφνικά με ιαπωνικά αεροπλάνα. Μέσα σε μόλις μία ώρα, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος θα αποκτήσει νέο, καταστροφικό πρωταγωνιστή: τις Ηνωμένες Πολιτείες. Μιά αιματηρή ιστορία που θα την περιγράψουμε καρέ – καρέ

1. Το ξεκίνημα

7 Δεκεμβρίου 1941, 07:55.

Advertisement

Advertisement

Ησυχία, τροπικός ήλιος, ναύτες σε άδεια.

Και ξαφνικά… σειρήνες, εκρήξεις, φωτιά παντού.

2. Το σχέδιο της Ιαπωνίας

Η Ιαπωνία θέλει να «τυφλώσει» τον αμερικανικό στόλο στον Ειρηνικό.

Στόχος: ένα χτύπημα-αστραπή στην κύρια ναυτική βάση των ΗΠΑ στη Χαβάη, ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κατάληψη της Νοτιοανατολικής Ασίας.

3. Η πρώτη επίθεση

Στις 07:55, το πρώτο κύμα ιαπωνικών βομβαρδιστικών φτάνει πάνω από το Περλ Χάρμπορ. Πλοία όπως το USS Arizona και το USS Oklahoma δέχονται απανωτά χτυπήματα. Το Arizona θα βυθιστεί μέσα σε λεπτά, παρασύροντας στον θάνατο πάνω από 1.100 άνδρες.

4. Η δεύτερη καταιγίδα

Λίγη ώρα μετά, έρχεται δεύτερο κύμα επίθεσης. Αεροδρόμια, αεροσκάφη στο έδαφος, υποδομές της βάσης γίνονται στόχος. Πάνω από 180 αμερικανικά αεροπλάνα καταστρέφονται ή υφίστανται σοβαρές ζημιές.

Advertisement

5. Ο απολογισμός

2.400 και πλέον νεκροί – στρατιωτικοί και άμαχοι. Δεκάδες πλοία βυθισμένα ή βαριά χτυπημένα. Η εικόνα του φλεγόμενου στόλου θα μείνει χαραγμένη ως μία από τις πιο σκοτεινές στιγμές της αμερικανικής ιστορίας.

6. Το λάθος υπολογισμός

Η επίθεση είναι σοκαριστικά επιτυχημένη, αλλά όχι ολοκληρωτική. Τα αμερικανικά αεροπλανοφόρα, τα πιο κρίσιμα πλοία της εποχής, δεν βρίσκονται στη βάση εκείνη τη μέρα. Πολλά από τα χτυπημένα πλοία τελικά θα επισκευαστούν και θα επιστρέψουν στη δράση.

7. «A date which will live in infamy»

Την επόμενη μέρα, ο πρόεδρος Ρούζβελτ απευθύνεται στο Κογκρέσο. Μιλά για «μια ημερομηνία που θα μείνει στην ατίμωση» και ζητά κήρυξη πολέμου κατά της Ιαπωνίας. Οι ΗΠΑ μπαίνουν επίσημα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Advertisement

8. Η παγκόσμια ανατροπή

Μετά το Περλ Χάρμπορ, ο πόλεμος παύει να είναι κυρίως ευρωπαϊκή υπόθεση. Η είσοδος των ΗΠΑ θα ανατρέψει τις ισορροπίες και θα οδηγήσει, τέσσερα χρόνια αργότερα, στην ήττα των δυνάμεων του Άξονα, αλλά και στη ρίψη των ατομικών βομβών στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι.

9. Η μνήμη σήμερα

Στο Περλ Χάρμπορ, το μνημείο πάνω από το βυθισμένο USS Arizona θυμίζει μέχρι σήμερα το ανθρώπινο κόστος του πολέμου.

Κάθε χρόνο, στις 7 Δεκεμβρίου, οι ΗΠΑ τιμούν τη «Ημέρα Μνήμης Περλ Χάρμπορ».

Advertisement