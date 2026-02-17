Ο εμβληματικός αγωνιστής για τα ατομικά δικαιώματα και δύο φορές υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Τζέσε Τζάκσον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 84 ετών, ανέφερε η οικογένειά του σε ανακοίνωσή της την Τρίτη.

Ο χαρισματικός ακτιβιστής, ένας εύγλωττος ιερέας που μεγάλωσε στον φυλετικά διαχωρισμένο Νότο, έγινε στενός συνεργάτης του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ και έθεσε δύο φορές υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία.

«Ο πατέρας μας ήταν ένας ηγέτης-υπηρέτης – όχι μόνο για την οικογένειά μας, αλλά και για τους καταπιεσμένους, τους άφωνους και τους παραμελημένους σε όλο τον κόσμο», δήλωσε η οικογένεια Τζάκσον.

Ο Τζάκσον , ένας εμπνευσμένος ρήτορας και μακροχρόνιος κάτοικος του Σικάγο, διαγνώστηκε με νόσο Πάρκινσον το 2017.

Yπερασπίστηκε τα δικαιώματα των Αφροαμερικανών και άλλων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, που χρονολογούνται από το ταραχώδες κίνημα για τα πολιτικά δικαιώματα της δεκαετίας του 1960, με επικεφαλής τον μέντορά του, Κινγκ.

Ο Τζάκσον αντιμετώπισε μια σειρά από αντιπαραθέσεις, αλλά παρέμεινε η κορυφαία προσωπικότητα των πολιτικών δικαιωμάτων της Αμερικής για δεκαετίες.

Έθεσε υποψηφιότητα για το χρίσμα των Δημοκρατικών για την προεδρία το 1984 και το 1988, προσελκύοντας μαύρους ψηφοφόρους και πολλούς λευκούς φιλελεύθερους σε απροσδόκητα ισχυρές εκστρατείες, αλλά δεν κατάφερε να γίνει ο πρώτος μαύρος υποψήφιος για τον Λευκό Οίκο από μεγάλο κόμμα.

Ο Τζάκσον ίδρυσε τις οργανώσεις πολιτικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων Operation PUSH και το National Rainbow Coalition με έδρα το Σικάγο και διετέλεσε ειδικός απεσταλμένος του Δημοκρατικού προέδρου Μπιλ Κλίντον στην Αφρική τη δεκαετία του 1990.

Ο Τζάκσον έπαιξε επίσης καθοριστικό ρόλο στην απελευθέρωση ορισμένων Αμερικανών και άλλων που κρατούνταν στο εξωτερικό, όπως η Συρία, η Κούβα, το Ιράκ και η Σερβία.

(με πληροφορίες από Reuters)