Μετά από έναν έντονο και παρατεταμένο «πόλεμο προσφορών», η Pfizer κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Metsera, μιας νεοφυούς εταιρείας βιοτεχνολογίας που αναπτύσσει φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια. Η αμερικανική φαρμακευτική εταιρεία επικράτησε τελικά της δανικής Novo Nordisk, αφού η παρέμβαση των αμερικανικών ρυθμιστικών αρχών ματαίωσε την ανταγωνιστική προσφορά της τελευταίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Metsera την Παρασκευή (8 Νοεμβρίου 2025), η Pfizer αύξησε την προσφορά της στα 86,25 δολάρια ανά μετοχή, προκειμένου να αντιστοιχίσει την αναθεωρημένη πρόταση που είχε καταθέσει η Novo Nordisk στις 6 Νοεμβρίου. Η συμφωνία προβλέπει την καταβολή 65,60 δολαρίων ανά μετοχή σε μετρητά και επιπλέον 20,65 δολαρίων ανά μετοχή, ανάλογα με την επίτευξη συγκεκριμένων ερευνητικών και εμπορικών στόχων.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της αυξανόμενης μάχης στον χώρο των φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας, που θεωρείται η νέα «χρυσή αγορά» της φαρμακοβιομηχανίας. Η επιτυχία φαρμάκων όπως τα Wegovy και Ozempic της Novo Nordisk και το Mounjaro της Eli Lilly έχει ανοίξει τον δρόμο για επενδύσεις δισεκατομμυρίων σε θεραπείες που υπόσχονται αποτελεσματική απώλεια βάρους.

Η Metsera, με έδρα τη Βοστώνη, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της αγοράς χάρη στις πειραματικές θεραπείες νέας γενιάς που στοχεύουν όχι μόνο στην απώλεια βάρους, αλλά και στη βελτίωση του μεταβολισμού και της καρδιαγγειακής υγείας. Η εταιρεία βρισκόταν στο στόχαστρο πολλών φαρμακευτικών κολοσσών, όμως η προσφορά της Novo Nordisk προκάλεσε ανησυχίες στην Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου των ΗΠΑ (FTC) σχετικά με πιθανούς ανταγωνιστικούς κινδύνους από τη σύμπραξη δύο εταιρειών με κυρίαρχη θέση στην αγορά φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας.

Η Metsera γνωστοποίησε ότι έλαβε επίσημη ειδοποίηση από την FTC, γεγονός που οδήγησε στην ακύρωση των συνομιλιών με τη Novo Nordisk. Από την πλευρά της, η Pfizer είχε ήδη λάβει προέγκριση από την Επιτροπή, εξασφαλίζοντας έτσι σαφές προβάδισμα στη διαπραγμάτευση.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2026, εφόσον λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις.