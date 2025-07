Σε μια απόφαση ορόσημο για τη διαφάνεια των ευρωπαϊκών θεσμών, προχώρησε σήμερα το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καθώς απέρριψε την αιτιολογία – άρνηση – της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να χορηγήσει πρόσβαση στα μηνύματα (SMS) που αντάλλαξαν η Πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο CEO της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, τον Απρίλιο του 2021, στο απόγειο της πανδημίας COVID-19 και πριν από την σύναψη της συμφωνίας για την παροχή εμβολίων.

Η προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου έγινε από τη δημοσιογράφο Ματίνα Στεβή, ανταποκρίτρια των New York Times στις Βρυξέλλες, η οποία είχε υποβάλει αίτημα βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1049/2001 για την πρόσβαση στα έγγραφα των θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα ισχυριζόμενη πως δεν κατέχει τα αιτούμενα SMS.

Συγκεκριμένα η κα Ματίνα Στεβή, δημοσιογράφος της εφημερίδας The New York Times, υπέβαλε αίτημα προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητώντας πρόσβαση σε όλα τα μηνύματα που αντάλλαξαν η Πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και ο Άλμπερτ Μπουρλά, διευθύνων σύμβουλος της Pfizer, κατά την περίοδο από 1 Ιανουαρίου 2021 έως 11 Μαΐου 2022.

Η Επιτροπή απέρριψε το αίτημα, υποστηρίζοντας ότι δεν διαθέτει τα επίμαχα έγγραφα. Η Στεβή και οι New York Times προσέφυγαν κατά της απόφασης στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ζητώντας την ακύρωσή της.

#EUGeneralCourt annuls the @EU_Commission decision refusing The New York Times access to text messages exchanged between President @vonderleyen and the CEO of @Pfizer in the context of #COVID vaccine procurement 👉 https://t.co/ATb3CgbPxg