Το Πακιστάν έγινε στόχος πυραυλικής επίθεσης από την Ινδία.

Η Ινδία εκτόξευσε πυραύλους πέρα από τα σύνορα σε έδαφος που ελέγχεται από το Πακιστάν σε τουλάχιστον τρία σημεία νωρίς το πρωί της Τετάρτης, σκοτώνοντας τουλάχιστον τρεις ανθρώπους, δήλωσαν Πακιστανοί αξιωματούχοι ασφαλείας. Η Ινδία δήλωσε από την πλευρά της ότι έπληξε υποδομές που χρησιμοποιούνταν από τρομοκράτες.

Advertisement

Advertisement

BIG BREAKING: India launches Operation Sindoor, hits 9 sites in Pakistan Occupied Jammu and Kashmir with missiles to crush terror infrastructure, say reports.

Military action to avenge Pahalgam massacre begins

JAI HIND🫡🇮🇳#operationsindoor pic.twitter.com/UumFBhIlLO May 6, 2025

Παιδί ανάμεσα στους τρεις νεκρούς

Δύο άμαχοι στο Κότλι, στην υπό πακιστανική διοίκηση του Κασμίρ, και ένα παιδί στο Μπαχαγουαλπούρ, στο Πακιστάν, σκοτώθηκαν από τα χτυπήματα της Ινδίας, λέει εκπρόσωπος του πακιστανικού στρατού.

Ο αντιστράτηγος Ahmed Sharif Chaudhry προσθέτει ότι άλλοι 12 άμαχοι τραυματίστηκαν στην Ahmedpur Sharqia στο Μπαχαγουαλπούρ, σύμφωνα με αναφορές των πακιστανικών μέσων Geo News.

Λέει επίσης ότι μια οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου ενός παιδιού, έχει παγιδευτεί κάτω από τα ερείπια ενός σπιτιού που κατέρρευσε.

Advertisement

We want more.



Visuals from Pakistan Occupied Kashmir which will be soon ours. pic.twitter.com/12fUbyFsLS — Squint Neon (@TheSquind) May 6, 2025

Τοπικοί κάτοικοι εξετάζουν ένα κτίριο που υπέστη ζημιές από μια ύποπτη ινδική πυραυλική επίθεση κοντά στη Μουζαφαραμπάντ, την πρωτεύουσα του ελεγχόμενου από το Πακιστάν Κασμίρ, την Τετάρτη 7 Μαΐου 2025. (AP Photo/M.D. Mughal) M.D. Mughal via AP

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν αποκαλεί την πυραυλική επίθεση της Ινδίας ”πράξη πολέμου

Pakistan’s Prime Minister Shehbaz Sharif speaks during the World Governments Summit in Dubai, United Arab Emirates, Tuesday, Feb. 11, 2025. (AP Photo/Altaf Qadri) via Associated Press

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν χαρακτήρισε την πυραυλική επίθεση της Ινδίας ”πράξη πολέμου” Σε δήλωσή του, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεχμπάζ Σαρίφ δήλωσε ότι ”το Πακιστάν έχει κάθε δικαίωμα να δώσει μια σθεναρή απάντηση σε αυτή την πράξη πολέμου της Ινδίας, και πράγματι δίνεται μια σθεναρή απάντηση”.

Ο Σαρίφ δήλωσε ότι ολόκληρο το έθνος στέκεται στο πλευρό των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων και ότι το ηθικό και το πνεύμα του πακιστανικού λαού βρίσκεται ψηλά.

Advertisement

″Το πακιστανικό έθνος και οι Πακιστανικές Ένοπλες Δυνάμεις γνωρίζουν πολύ καλά πώς να αντιμετωπίσουν τον εχθρό”. ”Δεν θα αφήσουμε ποτέ τον εχθρό να πετύχει τους άθλιους στόχους του”.

مکار دشمن نے پاکستان کے پانچ مقامات پر بزدلانہ حملہ کیا ہے.

پاکستان بھارت کی مسلط کردہ اس جنگی عمل کا بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتا ہے اور بھرپور جواب دیا جا رہا ہے.

پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے اور پوری پاکستانی قوم کا مورال اور جذبہ بلند ہے.

پاکستانی قوم اور افواج… Advertisement May 6, 2025

Υπουργός Αμυνας Πακιστάν: «Θα δείτε την απάντηση μας πριν από την ανατολή του ηλίου»

Ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν, Καγουάτζα Ασίφ, δήλωσε ότι ”σκοτώθηκαν άμαχοι, συμπεριλαμβανομένων γυναικών και παιδιών” από την ινδική επίθεση στο έδαφος που διοικείται από το Πακιστάν.

Ο Ασίφ, μιλώντας στο Geo News, χαρακτήρισε την ινδική επίθεση ”δειλή” και είπε ότι είχε ως στόχο άμαχο πληθυσμό.

Οι ισχυρισμοί της Ινδίας ότι στόχευσε ”στρατόπεδα τρομοκρατών” είναι ψευδείς, πρόσθεσε.

Advertisement

Ο Ασίφ επιβεβαίωσε στον Guardian ότι πύραυλοι από τον ινδικό εναέριο χώρο είχαν στοχεύσει τουλάχιστον επτά τοποθεσίες στο Πακιστάν, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον δύο στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ.

Advertisement

Ο Ασίφ δήλωσε ότι το Πακιστάν θα προβεί σε μαζικά αντίποινα στις ινδικές επιθέσεις πριν από την ανατολή του ηλίου.

Ο Τραμπ ελπίζει οι μάχες ”να τελειώσουν πολύ γρήγορα”

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε για τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε η Ινδία σε έδαφος που ελέγχεται από το Πακιστάν και είπε ότι μόλις το έμαθε, σχολιάζοντας: ”Είναι κρίμα”.

″Υποθέτω ότι ο κόσμος ήξερε ότι κάτι επρόκειτο να συμβεί με βάση κάτι από το παρελθόν. Μάχονται εδώ και πολύ καιρό. Μάχονται εδώ και πολλές, πολλές δεκαετίες. Για την ακρίβεια, αιώνες, αν το καλοσκεφτείτε”, δήλωσε ο Τραμπ.

Advertisement

Οι πύραυλοι έπληξαν νωρίς την Τετάρτη τοποθεσίες στο υπό πακιστανική διοίκηση Κασμίρ και στην ανατολική επαρχία Παντζάμπ της χώρας, σύμφωνα με τρεις πακιστανούς αξιωματούχους ασφαλείας.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ Φόβοι ακόμα και για πυρηνικό πόλεμο στην Ασία: Νέα κρίση μεταξύ Ινδίας- Πακιστάν λόγω Κασμίρ Ινδία-Πακιστάν: Η Ινδία κλείνει τον εναέριο χώρο της για τις πακιστανικές αερογραμμές Ανταλλαγές πυρών μεταξύ δυνάμεων της Ινδίας και του Πακιστάν στα σύνορα

(ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΣΚΛΗΡΟ ΠΕΡΙΟΧΟΜΕΝΟ)

Σε αυτή τη φωτογραφία που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Inter Services Public Relations, μια γυναίκα που τραυματίστηκε σε μια ύποπτη ινδική πυραυλική επίθεση, δέχεται θεραπεία σε νοσοκομείο στο Bahawalpur του Πακιστάν, 7 Μαΐου 2025. (Inter Services Public Relations via AP) via Associated Press

Στρατιωτικός εκπρόσωπος του Πακιστάν δήλωσε ότι η χώρα εξαπέλυσε αντίποινα

Το ινδικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι στοχοθέτησε ”τρομοκρατικές υποδομές” στο Πακιστάν και στο κατεχόμενο από το Πακιστάν Τζαμού και Κασμίρ ”από όπου σχεδιάζονται και κατευθύνονται τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ινδίας”.

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν απόψε το πακιστανικό τμήμα του Κασμίρ, κοντά στην πόλη Μουζαφαραμπάντ, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η ηλεκτροδότηση στην περιοχή έχει διακοπεί, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες.

Τα χτυπήματα έγιναν εν μέσω αυξανόμενων εντάσεων μεταξύ των δύο γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων με αφορμή την επίθεση μαχητών σε τουρίστες τον περασμένο μήνα στο τμήμα του Κασμίρ που ελέγχεται από την Ινδία. Η Ινδία κατηγόρησε το Πακιστάν ότι υποστήριξε την επίθεση των μαχητών, κάτι που το Ισλαμαμπάντ αρνήθηκε.

#BREAKING: India announces Operation Sindoor against terror infrastructure in Pakistan.



A little while ago, the Indian Armed Forces launched ‘OPERATION SINDOOR’, hitting terrorist infrastructure in Pakistan and Pakistan-occupied Jammu and Kashmir from where terrorist attacks… pic.twitter.com/dvBv67i3LT — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 6, 2025

Οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το Πακιστάν εξαπέλυσε αντίποινα, χωρίς να δώσουν λεπτομέρειες. Οι αξιωματούχοι μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας επειδή δεν είχαν την εξουσιοδότηση να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης επισήμως.

Η Ινδία λέει ότι το Πακιστάν άνοιξε πυρ

Συνεχίζονται οι αναφορές για ανταλλαγές πυρών μεταξύ ινδικών και πακιστανικών στρατευμάτων στη Γραμμή Ελέγχου, το de facto σύνορο που χωρίζει το Κασμίρ μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Η ινδική αστυνομία φέρεται να ισχυρίζεται ότι δύο γυναίκες έχουν τραυματιστεί από τους βομβαρδισμούς, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Η ίδια πηγή αναφέρει ”έντονο βομβαρδισμό” σε τρία σημεία σε όλη τη Γραμμή Ελέγχου.

Ο ινδικός στρατός λέει ότι το Πακιστάν ”ανοιξε πυρά στο χωριό Bhimber Gali στην περιοχή Poonch-Rajauri” στο υπό ινδική διοίκηση του Κασμίρ, ακριβώς πέρα από τα σύνορα.

Οι ένοπλες δυνάμεις της Ινδίας ”απαντούν κατάλληλα και με διαβαθμισμένο τρόπο”, αναφέρει ο ινδικός στρατός σε ανάρτησή του στο X.

Το Νέο Δελχί επιβεβαίωσε πως διέταξε τη στρατιωτική επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Sindoor»

Το υπουργείο Άμυνας της Ινδίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του την Τετάρτη ότι στο στόχαστρο τέθηκαν τουλάχιστον εννέα τοποθεσίες ”όπου σχεδιάζονταν τρομοκρατικές επιθέσεις κατά της Ινδίας”.

″Οι ενέργειές μας ήταν εστιασμένες, μετρημένες και μη κλιμακούμενες στη φύση τους. Δεν έχουν στοχοποιηθεί στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Πακιστάν”, ανέφερε η ανακοίνωση, προσθέτοντας ότι ”η Ινδία επέδειξε σημαντική αυτοσυγκράτηση στην επιλογή των στόχων και στη μέθοδο εκτέλεσης”.

Ο ινδικός στρατός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X έγραψε: ”Η δικαιοσύνη αποδόθηκε”. Δεν παρείχε περαιτέρω λεπτομέρειες.

🚨BREAKING🚨

India Army handle on X just now. pic.twitter.com/7fAtMrhsmi — Avatans Kumar 🕉 (@avatans) May 6, 2025

Πηγή: Associated Press, ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters-AFP