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Οι καταναλωτές θα αγοράζουν ψηφιακούς κωδικούς από τα καταστήματα, καθώς η εταιρεία προσαρμόζεται στη στροφή της αγοράς προς το ψηφιακό περιεχόμενο.

Η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τα παιχνίδια που κυκλοφορούν πριν από τη συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ η απόφαση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις για τα δικαιώματα των παικτών.

Πολλοί επικριτές εκφράζουν ανησυχίες για τη διατήρηση των παιχνιδιών και την αδυναμία μεταπώλησης ή δανεισμού τους μεταξύ των χρηστών στο μέλλον.

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Νέα παιχνίδια για το PlayStation δεν θα κυκλοφορούν πλέον σε δίσκους από τον Ιανουάριο του 2028, ανακοίνωσε ο κολοσσός του gaming.

Η Sony ανέφερε σε ανάρτηση στο ιστολόγιό της ότι τα νέα παιχνίδια θα εξακολουθούν να μπορούν να αγοράζονται από καταστήματα, αλλά θα συνοδεύονται από έναν ψηφιακό κωδικό.

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Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της Rockstar ότι το πολυαναμενόνο Grand Theft Auto VI θα κυκλοφορήσει επίσης χωρίς φυσικό δίσκο.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τη βιομηχανία των βιντεοπαιχνιδιών, η οποία τα τελευταία χρόνια βασίζεται όλο και περισσότερο στην ψηφιακή διανομή. Η Sony δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι «οι προτιμήσεις των καταναλωτών και η ευρύτερη βιομηχανία ψυχαγωγίας συνεχίζουν να απομακρύνονται από τους φυσικούς δίσκους και να στρέφονται προς το ψηφιακό περιεχόμενο».

«Αυτή είναι μια φυσική κατεύθυνση για τη Sony Interactive Entertainment, ώστε να προσαρμοστεί στις τάσεις των καταναλωτών, καθώς η γενική προτίμηση για τα ψηφιακά μέσα ξεπερνά σημαντικά τη χρήση φυσικών δίσκων», πρόσθεσε. Ωστόσο, η απόφαση έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με τη δημοσιογράφο του χώρου των παιχνιδιών Βίκι Μπλέικ να τη χαρακτηρίζει «σοβαρό πλήγμα για τα δικαιώματα των καταναλωτών».

«Αποτελεί τεράστια ανησυχία για τη διατήρηση των παιχνιδιών και ένα μεγάλο πρόβλημα για τους παίκτες με χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα, οι οποίοι βασίζονται στην ανταλλαγή ή στον δανεισμό παιχνιδιών από φίλους για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υψηλές τιμές των παιχνιδιών AAA», δήλωσε.

«Μόλις μία γενιά κονσολών πριν, η Sony είχε δημιουργήσει μια χιουμοριστική διαφήμιση σχετικά με το πόσο εύκολο ήταν να μοιράζεσαι παιχνίδια στο PS4, ως αιχμή προς τον ανταγωνιστή της, το Xbox. Δεν είναι πια αστείο, έτσι δεν είναι;».

Η εταιρεία δήλωσε ότι η αλλαγή αυτή δεν θα επηρεάσει τα παιχνίδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει ή όσα θα κυκλοφορήσουν πριν από τον Ιανουάριο του 2028.

Οι παίκτες είχαν δηλώσει προηγουμένως στο BBC ότι ανησυχούσαν για την κυκλοφορία του GTA χωρίς δίσκο — με έναν επικριτή να αναφέρει ότι αυτό σημαίνει πως δεν θα μπορεί να δανείσει το παιχνίδι σε φίλο του ή να το πουλήσει αργότερα.