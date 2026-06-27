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Ο 58χρονος Γερμανός επενδυτής δραστηριοποιείται στον χρηματοοικονομικό τομέα και είναι ένας εκ των συνιδρυτών της εταιρείας Searchlight Capital Partners.

Το ζευγάρι άρχισε να βγαίνει μετά το διαζύγιο της ηθοποιού από τον Τζιμ Τοθ το 2023, διατηρώντας έως τώρα τη σχέση τους μακριά από τα φώτα.

Κατά τη διάρκεια της κοινής τους παρουσίας, η Γουίδερσπουν επέλεξε ένα ροζ φόρεμα, ενώ ο Χάρμαν συμπλήρωσε την εμφάνισή του με μια αντίστοιχου χρώματος γραβάτα.

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Η Ρις Γουίδερσπουν φαίνεται να ξαναβρήκε τον έρωτα στη ζωή της, κάνοντας την πρώτη της δημόσια εμφάνιση με τον νέο σύντροφό της Όλιβερ Χάρμαν.

Την Τρίτη το βράδυ, 23 Ιουνίου, η 50χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός και παραγωγός τράβηξε τα βλέμματα στη Νέα Υόρκη, καθώς παρευρέθηκε στην πρεμιέρα της σειράς «Elle» —που αποτελεί prequel της επιτυχημένης ταινίας της «Legally Blonde» (σ.σ Η εκδίκηση της ξανθιάς) του 2001— μαζί με τον 58χρονο δισεκατομμυριούχο Γερμανό σύντροφό της, ο οποίος απασχολείται στον χρηματοοικονομικό τομέα.

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Η σχέση τους ξεκίνησε μετά το διαζύγιο της Ρις Γουίδερσπουν από τον Τζιμ Τοθ το 2023, ύστερα από 12 χρόνια γάμου, ωστόσο μέχρι σήμερα είχαν επιλέξει να διατηρούν χαμηλό προφίλ.

Η Γουίδερσπουν ντύθηκε για την περίσταση με ένα ροζ φόρεμα-μολύβι με ανοιχτούς ώμους, διακοσμημένο με ένα μεγάλο ροζ απλικέ γύρω από τους ώμους, φαινομενικά ως φόρο τιμής στον αγαπημένο της χαρακτήρα, την Elle Woods.

Ο Χάρμαν, από την άλλη, φορούσε ένα σκούρο μπλε κοστούμι με λευκό πουκάμισο, προσθέτοντας μια ροζ γραβάτα για να συμπληρώσει την εμφάνιση της συντρόφου του.

Reese Witherspoon and her boyfriend Oliver Haarmann enjoyed their first public appearance at the June 23 premiere of ‘Elle’ in New York City. The two first sparked romance rumors in July 2024. https://t.co/0MhhIgfyNj pic.twitter.com/DiQmbRRwd6 — E! News (@enews) June 25, 2026

Ποιος είναι ο Όλιβερ Χάαρμαν

Ο Όλιβερ Χάαρμαν, 58 ετών, είναι Γερμανός επενδυτής στον τομέα του private equity και ένας από τους συνιδρυτές της Searchlight Capital Partners, την οποία δημιούργησε το 2010 μαζί με τους Έρικ Ζίντερχοφερ και Ερόλ Ουζουμερί. Η εταιρεία επικεντρώνεται στη δημιουργία αξίας μέσα από ευέλικτες επενδυτικές επιλογές και βαθιά γνώση των αγορών, όπως αναφέρει στην επίσημη παρουσίασή της.

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Στη Searchlight Capital, ο Χάαρμαν συμμετέχει στην Επενδυτική, τη Διοικητική και την Επιτροπή Αποτίμησης, έχοντας ενεργό ρόλο στην εποπτεία των δραστηριοτήτων της εταιρείας μαζί με τους δύο συνεργάτες του. Παράλληλα, έχει συμμετάσχει στα διοικητικά συμβούλια εταιρειών όπως οι EOLO, Global Risk Partners (GRP), Ocean Outdoor και Opus, αποκτώντας εμπειρία σε διαφορετικούς τομείς της αγοράς.

Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Brown και συνέχισε τις σπουδές του στο Harvard Business School, από όπου απέκτησε MBA το 1996. Πριν από την ίδρυση της Searchlight Capital, εργάστηκε ως ανώτερος εταίρος στην KKR & Co. στο Λονδίνο, όπου είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της ευρωπαϊκής δραστηριότητας της εταιρείας, βοηθώντας την να εξελιχθεί από μια νέα επιχειρηματική προσπάθεια σε έναν από τους σημαντικότερους ομίλους private equity στην Ευρώπη.

Από το 2023, ο Όλιβερ Χάαρμαν είναι επίσης μειοψηφικός ιδιοκτήτης της ομάδας χόκεϊ επί πάγου New York Islanders.

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Σύμφωνα με προφίλ του W Magazine το 2017, ο Χάαρμαν ήταν παντρεμένος με τη χρηματοοικονομική επενδύτρια Μάλα Γκαονκάρ, η οποία γεννήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλωσε κυρίως στην Μπανγκαλόρ της Ινδίας.

Οι δυο τους φοίτησαν στο Harvard Business School και απέκτησαν MBA την ίδια χρονιά, το 1996, ενώ έχουν αποκτήσει δύο γιους.

Η Γκαονκάρ ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στη Boston Consulting Group και αργότερα έγινε ιδρυτική εταίρος της Lone Pine Capital. Παράλληλα, είναι συνιδρύτρια του Surgo Foundation, ενός οργανισμού που ασχολείται με την ανάλυση δεδομένων για θέματα κοινωνικής πολιτικής.

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Ο Όλιβερ Χάαρμαν συμμετέχει επίσης στο διοικητικό συμβούλιο του Surgo Foundation, μαζί με τη Σέμα Σγκαϊέρ, πρώην στέλεχος του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates.

«Φαντάσου να πηγαίνεις από τον Ράιαν Φίλιπ σε έναν άντρα που μοιάζει με τον πατέρα σου»



Η Γουίδερσπουν έχει έναν γιο, τον Ντίκον Ρις-Φίλιπ, και μια 26χρονη κόρη, την Άβα Ελίζαμπεθ Φιλίπ, που απέκτησε με τον πρώην σύζυγό της, Ράιαν Φιλίπ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 1999, χώρισε τον Οκτώβριο του 2006 και πήρε επίσημα διαζύγιο το 2008, μετά από επτά χρόνια γάμου.

Επίσης, το 2011 παντρεύτηκε τον ατζέντη του Χόλιγουντ Τζιμ Τοθ. Το ζευγάρι έχει έναν 13χρονο γιο, τον Τενεσί Τζέιμς Τοθ. Μετά από 12 χρόνια γάμου, χώρισαν τον Αύγουστο του 2023, αφού είχαν ανακοινώσει τον χωρισμό τους τον Μάρτιο του ίδιου έτους.

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Παρά τις τρυφερές στιγμές που μοιράστηκε το ζεύγος Γουίδερσπουν – Χάρμαν στο κόκκινο χαλί, αρκετοί χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης σχολίασαν το γεγονός πως ο Χάρμαν δείχνει αρκετά μεγαλύτερος σε ηλικία.

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«Φαντάσου να πηγαίνεις από τον Ράιαν Φίλιπ σε έναν άντρα που μοιάζει με τον πατέρα σου» σχολίασε κάποιος με έναν άλλον να σημειώνει: «Θα μπορούσε να είναι ο μπαμπάς της». «Μείνε μόνη σου Ρις. Είσαι ήδη πλούσια» ανέφερε ένας τρίτος. «Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ο πατέρας της. Δεν τον είχα ξαναδεί» συμπλήρωσε ένας τέταρτος.