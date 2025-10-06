Αντιπροσωπείες από το Ισραήλ και την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς άρχισαν έμμεσες διαπραγματεύσεις στην Αίγυπτο τη Δευτέρα, για τις οποίες οι ΗΠΑ ελπίζουν πως θα οδηγήσουν σε τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Και οι δύο πλευρές έχουν εγκρίνει σε γενικές γραμμές τις κύριες αρχές στο σχέδιο του Αμερικανού προέδρου Τραμπ, στο πλαίσιο του οποίου θα σταματούσαν οι συγκρούσεις, οι όμηροι θα απελευθερώνονταν και ανθρωπιστική βοήθεια θα έμπαινε στη Γάζα. Το σχέδιο έχει τη στήριξη αραβικών και δυτικών κρατών. Ο Τραμπ έχει ζητήσει οι διαπραγματεύσεις να γίνουν γρήγορα για να επιτευχθεί τελική συμφωνία, σε κάτι που η Ουάσινγκτον χαρακτηρίζει ως το κοντινότερο σημείο που οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στο τέλος του πολέμου.

H αιγυπτιακή κρατική τηλεόραση ανέφερε πως οι συνομιλίες είχαν αρχίσει στο Σαρμ Ελ Σέιχ, στην Ερυθρά Θάλασσα. Σημειώνεται πως η Δευτέρα είναι παραμονή της δεύτερης επετείου της τρομοκρατικής επίθεσης στο Ισραήλ, που πυροδότησε τον πόλεμο, όταν ένοπλοι της Χαμάς σκότωσαν 1.200 ανθρώπους και πήραν ομήρους 251. Στις πολεμικές επιχειρήσεις του Ισραήλ που ακολούθησαν, υποστηρίζεται πως έχουν σκοτωθεί πάνω από 67.000 Παλαιστίνιοι.

Αιγυπτιακές πηγές είπαν ότι η Χαμάς ήθελε «διευκρινίσεις» για διάφορες λεπτομέρειες, περιλαμβανομένων εγγυήσεων πως το Ισραήλ θα τηρήσει δεσμεύσεις του για απόσυρση των δυνάμεών του από τη Γάζα αφού οι ένοπλοι της Χαμάς παραδώσουν τους ομήρους.