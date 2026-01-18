Το πυρηνικό ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, δήλωσε την Κυριακή ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ότι στοχεύει η Ρωσία, σύμφωνα με τον Guardian.

«Δεν βλέπουμε καμία διάθεση από την πλευρά του επιτιθέμενου να τηρήσει οποιεσδήποτε συμφωνίες ή να τερματίσει τον πόλεμο», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος, μετά από ενημέρωση που έλαβε από τον επικεφαλής της ουκρανικής στρατιωτικής αντικατασκοπείας, Όλεχ Ιβαστσένκο. Ο Ιβαστσένκο είναι ο πρόσφατος αντικαταστάτης του Κίριλο Μπουντάνοφ, ο οποίος ανέλαβε επικεφαλής του προεδρικού γραφείου.

«Αντίθετα, υπάρχουν άφθονες πληροφορίες για προετοιμασίες περαιτέρω ρωσικών πληγμάτων στον ενεργειακό μας τομέα και τις υποδομές, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων και δικτύων που εξυπηρετούν τους πυρηνικούς μας σταθμούς.

Κάθε τέτοιο ρωσικό πλήγμα στον ενεργειακό τομέα, εν μέσω ενός τόσο σκληρού χειμώνα, αποδυναμώνει και υπονομεύει τις προσπάθειες βασικών κρατών – και ειδικότερα των Ηνωμένων Πολιτειών – να τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο» δήλωσε ο Ζελένσκι.

Ουκρανική αντιπροσωπεία στις ΗΠΑ

Ο Μπουντάνοφ επιβεβαίωσε χθες (17/1) την άφιξή του στις ΗΠΑ για να συζητήσει προτάσεις ειρήνης. Ο ίδιος και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές Ρουστέμ Ούμεροφ και Νταβίντ Αραχάμια θα συναντηθούν με τον Αμερικανό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, τον Τζάρεντ Κούσνερ και τον υπουργό Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, όπως ανέφερε ο Μπουντάνοφ.

Κίριλο Μπουντάνοφ – Πηγή: Reuters

Ο Ζελένσκι ανέθεσε στην ουκρανική αντιπροσωπεία στις συνομιλίες του Μαϊάμι να οριστικοποιήσει προτάσεις που αφορούν τις εγγυήσεις ασφαλείας και την οικονομική ανάκαμψη. Αν οι Αμερικανοί αξιωματούχοι εγκρίνουν τις προτάσεις, οι ΗΠΑ και η Ουκρανία θα μπορούσαν να υπογράψουν συμφωνία την επόμενη εβδομάδα στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, σύμφωνα με τον Ζελένσκι.

Ρωσικά πλήγματα στις ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας

Η Ρωσία έπληξε ενεργειακές υποδομές στις περιφέρειες του Κιέβου και της Οδησσού κατά τη διάρκεια της νύχτας προς το Σάββατο (17/1), ανακοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας. Περισσότεροι από 20 οικισμοί στην περιφέρεια του Κιέβου έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Πηγή: Reuters

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και την προμήθεια πρόσθετου εξοπλισμού από τους εταίρους της. Σύμφωνα με τον υπουργό Ενέργειας Ντένις Σμίχαλ, δόθηκε εντολή στις κρατικές ενεργειακές εταιρείες Ukrzaliznytsia, Naftogaz και Ukroboronprom να προχωρήσουν επειγόντως σε αγορά εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που να καλύπτει τουλάχιστον το 50% της δικής τους κατανάλωσης.

«Επιπλέον, έχουμε λάβει πάνω από 2.000 ηλιακά πάνελ, καθώς και διάφορο εξοπλισμό και μηχανήματα από τους Λιθουανούς φίλους μας. Η Λιθουανία έχει συνεισφέρει 5,7 εκατ. ευρώ στο ταμείο ενεργειακής στήριξης της Ουκρανίας… Δεν υπάρχει ούτε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ουκρανία που να μην έχει πληγεί από ρωσικά πλήγματα» είπε ο Σμίχαλ.

(Με πληροφορίες από Guardian)

