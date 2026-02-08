Ο επικεφαλής του επιτελείου του Κιρ Στάρμερ, Μόργκαν ΜακΣουίνι παραιτήθηκε σήμερα (8/2), σε ένα σημαντικό πλήγμα για τον Βρετανό πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με πρωτοφανείς πολιτικές πιέσεις έπειτα από το σκάνδαλο Επστάιν και τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Βρετανός πρωθυπουργός βρίσκεται αντιμέτωπος με αυτό που θεωρείται στο Ηνωμένο Βασίλειο ως η μεγαλύτερη κρίση κατά την 18μηνη θητεία του στην πρωθυπουργία της χώρας.

Ο διορισμός του Μάντελσον στην Ουάσινγκτον το 2024 έχει προκαλέσει τεράστια πολιτική πίεση στον Βρετανό πρωθυπουργό, καθώς έγγραφα που δημοσιεύτηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα «καίνε» τον πρώην υπουργό και αποκάλυψαν τις στενές σχέσεις που διατηρούσε με τον χρηματιστή.

Ο ΜακΣουίνι, ο στενότερος σύμβουλος του Στάρμερ και ευρέως γνωστός ως ένας από τους αρχιτέκτονες της επιτυχίας του Στάρμερ στις βρετανικές εκλογές του Ιουλίου 2024, δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι είχε εμπλακεί στενά στον διορισμό του Μάντελσον, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του.



«Η απόφαση για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ήταν λανθασμένη. Έχει βλάψει το κόμμα μας, τη χώρα μας και την εμπιστοσύνη στην ίδια την πολιτική», δήλωσε ο ΜακΣουίνι σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο X. «Όταν μου ζητήθηκε, συμβούλεψα τον πρωθυπουργό να προβεί σε αυτόν τον διορισμό και αναλαμβάνω την πλήρη ευθύνη για αυτή τη συμβουλή», πρόσθεσε.