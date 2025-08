Με αφορμή τον ισχυρό σεισμό των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε ανοιχτά της Ρωσίας, προκαλώντας τσουνάμι και ενεργοποιώντας προειδοποιήσεις για τις ακτές των Ηνωμένων Πολιτειών και άλλων περιοχών στον Ειρηνικό, η NOAA (Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας των ΗΠΑ) έδωσε στη δημοσιότητα ένα εντυπωσιακό βίντεο-γραφικό.

Πρόκειται για ένα animation που απεικονίζει τη γέννηση και εξάπλωση του τσουνάμι, αποτυπώνοντας τη δυναμική του φαινομένου σε πραγματικό χρόνο. Το οπτικό υλικό δείχνει πώς οι σεισμικές δονήσεις στον βυθό μεταδίδουν τεράστια ποσά ενέργειας στην επιφάνεια της θάλασσας, δημιουργώντας κύματα που διαδίδονται με τρομακτική ταχύτητα και ισχύ.

Η προσομοίωση της NOAA βασίζεται σε γεωφυσικά και σεισμολογικά δεδομένα και χρησιμοποιείται για την έγκαιρη προειδοποίηση περιοχών που κινδυνεύουν από παρόμοια φαινόμενα. Παράλληλα, συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση των μηχανισμών που προκαλούν τα τσουνάμι και ενισχύει την ετοιμότητα των αρχών σε περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Το βίντεο έχει ήδη προκαλέσει αίσθηση, καθώς παρουσιάζει με εντυπωσιακό αλλά και παιδαγωγικό τρόπο την αόρατη δύναμη των υποθαλάσσιων σεισμών και τις επιπτώσεις τους σε παγκόσμιο επίπεδο.

On Tuesday, an 8.8 magnitude #earthquake struck off the coast of Russia, triggering multiple #tsunami alerts along the U.S. west coast. Learn how @NOAA scientists monitor, detect, and research tsunamis: https://t.co/KtnlXygUYG@NWS @noaapmel @noaaocean pic.twitter.com/tYrTndvBn5