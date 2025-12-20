Ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο, ένα «τσουνάμι πάγου» στον ποταμό Τούρκα, στη ρωσική δημοκρατία της Μπουργιατίας στη Σιβηρία που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2025 κατέγραψαν κάτοικοι της περιοχής.

Το βίντεο που έγινε viral δείχνει τεράστια κομμάτια πάγου να κινούνται με δύναμη κατά μήκος του ποταμού, προκαλώντας ορμητική ροή νερού και θραυσμάτων πάγου.

Local residents filmed a rare natural phenomenon — an ice tsunami on the Turka River, Buryatia, Russia. December 16, 2025.pic.twitter.com/2m0A4BGL1z — Massimo (@Rainmaker1973) December 19, 2025

Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται από αυτόπτες μάρτυρες ως«τσουνάμι πάγου» — μια φυσική διαδικασία που συμβαίνει όταν τμήματα πάγου συσσωρεύονται και απελευθερώνονται με μεγάλη δύναμη στο νερό. Τέτοια γεγονότα μπορεί να συμβούν σε ψυχρότερα ποτάμια ή λίμνες, όπως αυτά στις σιβηρικές περιοχές κοντά στη Λίμνη Βαϊκάλη, όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες σχηματίζουν μεγάλες μάζες πάγου.

Ο ποταμός ρέει από τα βουνά Ικάτσκι και Ουλάν-Μπουργκάσι σε υψόμετρο 1.430 μέτρων για να εκβάλει στη λίμνη Βαϊκάλη κοντά στο ομώνυμο χωριό.

Ο ποταμός Turka είναι ένας από τους παραπόταμους της Λίμνης Βαϊκάλης και χαρακτηρίζεται από γρήγορη ροή και ορμητικά νερά, ιδανικά για την εμφάνιση σπάνιων φυσικών φαινομένων υπό συγκεκριμένες θερμοκρασιακές συνθήκες.

Παρότι το όνομα «τσουνάμι πάγου» υποδηλώνει μια τεράστια κυματική κίνηση, δεν σχετίζεται με σεισμούς ή θαλάσσια τσουνάμι, αλλά με απότομη μετακίνηση μεγάλων κομματιών πάγου και νερού στον ποταμό — μια φυσική και σπάνια εκδήλωση που εντυπωσίασε όσους εκείνη την ημέρα βρέθηκαν στην περιοχή ή παρακολούθησαν το βίντεο.