Ο Αγουστίν Εσκόμπαρ, ανώτατος στέλεχος της Siemens, η σύζυγος και τα τρία του παιδιά ηλικίας 4 έως 11 ετών είναι οι πέντε από τους έξι νεκρούς εξαιτίας της πτώσης του ελικοπτέρου στο οποίο επέβαιναν στον ποταμό Χάντσον της Νέας Υόρκης ενώ ο έκτος νεκρός είναι ο πιλότος.

Βίντεο λίγο πριν την συντριβή δείχνει το ελικόπτερο, τύπου Bell 206 να χάνει ύψος και να πέφτει με την ουρά μέσα στο ποτάμι ενώ αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως ένα έλικας αποκολλήθηκε πριν την πτώση.

Dear God



The rotor came off this helicopter



There was nothing the pilot could do after that



Maintenance history will be a key part of this investigation



A family was reportedly onboard doing an aerial tour



Just awful 😢



pic.twitter.com/uU1IGJmpXE — Phil Holloway ✈️ (@PhilHollowayEsq) April 10, 2025

Η Ιπσίτα Μπάνιγκρι κάτοικος του Νιου Τζέρσεϊ είπε στο CBS πως η πτώση του ελικοπτέρου στον ποταμό ακούστηκε σαν κεραυνός. «Είδα μαύρα εξαρτήματα να πετιούνται. Δεν κατάλαβα όμως…Σκεφτηκα πως ίσως ήταν πουλιά και μετά ακούσαμε τις σειρήνες και κατάλαβα τι συνέβαινε.

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι το ελικόπτερο έχασε τον έλεγχο λίγο μετά τη στροφή στη Γέφυρα Τζορτζ Ουάσιγκτον για να κινηθεί κατά μήκος της ακτογραμμής του Νιου Τζέρσεϊ.

Helicopter crashes into the Hudson River in New York, killing an entire family of 5.



Agustín Escobar, the CEO of Siemens Spain, his wife and their three children aged 4, 5 and 11 died when the helicopter plunged into the Hudson River.



The helicopters pilot also died after the… pic.twitter.com/9qrR1MXZTG — Bearded Priest (@BeardedPriest1) April 11, 2025

BREAKING:



Helicopter crashes near the Hudson River in New York City pic.twitter.com/mVhw3XH6Dk Advertisement April 10, 2025

Το ελικόπτερο χρησιμοποιείτο από τη New York Helicopters και ο τύπος Bell 206 είναι πολύ δημοφιλής σε εταιρείες που κάνουν ξεναγήσεις στην πόλη από αέρος αλλά και στην αστυνομία και σε ΜΜΕ για την κάλυψη διαφόρων γεγονότων.

Πληροφορίες αναφέρουν πως το ελικόπτερο είχε απογειωθεί από το Downtown Skyport στην κάτω πλευρά του Μανχάταν και οι πρώτες κλήσεις για το περιστατικό, σύμφωνα με το BBC, έγιναν περίπου 20 λεπτά αργότερα και λέμβοι διάσωσης εστάλησαν στο σημείο που είχε πέσει το ελικόπτερο το ποτάμι δήλωσε ο επίτροπος της πυροσβεστικής της Νέας Υόρκης Ρόμπερτ Τάκερ. Αμέσως όπως λέει διασώστες βούτηξαν για να εντοπίσουν τους επιβαίνοντες.

Δυστυχώς, όπως είπε τέσσερα θύματα διαπιστώθηκε επί τόπου πως ήταν νεκρά ενώ ο θάνατος των άλλων δύο πιστοποιήθηκε από το προσωπικό σε κοντινό νοσοκομείο.

BREAKING: President and CEO of Siemens in Spain, Agustin Escobar, along with his wife and three children aged 4, 5 and 11, have been identified as the victims of a tragic helicopter crash in the Hudson River; the family had just arrived in New York City from Barcelona for a visit… pic.twitter.com/z3rtROShzb — David Maina Ndung'u (@DMainaNdungu) April 11, 2025

JUST NOW: Helicopter crashes into the Hudson River in NYC



Source: Fox News, @exxalerts, Mario Nawfalpic.twitter.com/mkrabX9xet — Chronicles of Curiosity (@chronicles_Curi) April 10, 2025

Το τμήμα του ποταμού όπου συνετρίβη το ελικόπτερο βρίσκεται κοντά στη δυτική πλευρά του Μανχάταν, μια περιοχή γνωστή για τα μοντέρνα καταστήματα και τα εστιατόρια. Είναι επίσης κοντά στην κύρια πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης.

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) και το εθνικό συμβούλιο ασφάλειας μεταφορών (NTSB) διέταξαν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια του δυστυχήματος.

Τον Ιανουάριο του 2009, ένα Airbus A320 της US Airways προσυδατώθηκε με ασφάλεια στον ίδιο ποταμό και οι 155 επιβαίνοντες επέζησαν, σε ένα συμβάν που έμεινε στην ιστορία ως «το θαύμα του Χάντσον».

