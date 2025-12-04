Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν είπε ότι η Μόσχα διαφωνεί με τμήματα του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, μετά τις συνομιλίες με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές στο Κρεμλίνο.

«Κάποιες φορές είπαμε ότι ναι, μπορούμε να το συζητήσουμε αυτό, μα με εκείνο δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε» είπε στο India Today.

Ο Πούτιν δεν κατονόμασε τα σημεία διαφωνίας. Αυτά είναι τουλάχιστον δύο: Η μοίρα των ουκρανικών εδαφών που έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις και οι εγγυήσεις ασφαλείας για την Ουκρανία.

Μιλώντας στο India Today εν όψει επίσκεψής του στο Νέο Δελχί, η οποία προβλήθηκε μετά την άφιξή του, ο Πούτιν είπε πως η Μόσχα δεν είχε δει τροποποιημένη έκδοση του ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ πριν τις συνομιλίες του με τον Στίβεν Γουΐτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ. «Για αυτό έπρεπε να εξετάσουμε κάθε σημείο, για αυτό κράτησε τόσο πολύ» είπε ο Πούτιν.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε επίσης ξανά ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από το Ντονμπάς της Ουκρανίας, ακόμα και από τις περιοχές που ελέγχουν ακόμα. Οι ρωσικές δυνάμεις ελέγχουν περίπου το 85% του Ντονμπάς. «Είτε θα πάρουμε πίσω αυτές τις περιοχές δια της βίας είτε κάποια στιγμή τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποσυρθούν» είπε ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής και διαπραγματευτής Γιούρι Ουσάκοφ είχε πει νωρίτερα πως οι συνομιλίες στο Κρεμλίνο δεν οδήγησαν σε συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου. Επίσης άφησε να εννοηθεί ότι η διαπραγμευτική θέση της Ρωσίας είχε ενισχυθεί χάρη στις επιτυχίες που η Μόσχα λέει ότι έχει στα πεδία των μαχών.

Ο Ρώσος πρόεδρος καταφέρθηκε εναντίον της αμερικανικής πίεσης προς την Ινδία για να μην αγοράζει ρωσικά καύσιμα, τη στιγμή που, όπως είπε, οι ΗΠΑ μπορούν να το κάνουν. «Οι ίδιες οι ΗΠΑ αγοράζουν ακόμα πυρηνικό καύσιμο από εμάς για τους δικούς τους πυρηνικούς σταθμούς. Και αυτό καύσιμο είναι» είπε στο India Today. «Αν οι ΗΠΑ έχουν το δικαίωμα να αγοράζουν τα καύσιμά μας, γιατί να μην έχει το ίδιο προνόμιο και η Ινδία;» πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από BBC, Reuters