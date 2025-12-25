Ένας παίκτης του Powerball στο Αρκάνσας των ΗΠΑ κέρδισε το τζάκποτ των 1,817 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην κλήρωση της παραμονής των Χριστουγέννων την Τετάρτη, τερματίζοντας την τρίμηνη περίοδο του λαχείου χωρίς νικητή του πρώτου βραβείου.

Οι νικητήριοι αριθμοί ήταν 04, 25, 31, 52 και 59, με τον αριθμό Powerball να είναι 19.

Οι τελικές πωλήσεις εισιτηρίων ώθησαν το τζάκποτ υψηλότερα από το αναμενόμενο, καθιστώντας το το δεύτερο μεγαλύτερο στην ιστορία των ΗΠΑ και το μεγαλύτερο έπαθλο Powerball του 2025, σύμφωνα με το www.powerball.com. Το τζάκποτ είχε μια επιλογή εφάπαξ πληρωμής σε μετρητά ύψους 834,9 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Συγχαρητήρια στον νεότερο νικητή του τζάκποτ του Powerball! Πρόκειται πραγματικά για ένα εξαιρετικό έπαθλο που αλλάζει τη ζωή», δήλωσε ο Matt Strawn, πρόεδρος της Powerball Product Group και διευθύνων σύμβουλος της Iowa Lottery, σύμφωνα με την ιστοσελίδα. «Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε όλους τους παίκτες που συμμετείχαν σε αυτή τη σειρά τζάκποτ — κάθε εισιτήριο που αγοράστηκε βοηθά στην υποστήριξη δημόσιων προγραμμάτων και υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα».

Το έπαθλο ακολούθησε 46 συνεχόμενες κληρώσεις στις οποίες κανείς δεν έπεσε μέσα και στους έξι αριθμούς.

Η τελευταία κλήρωση με νικητή του τζάκποτ ήταν στις 6 Σεπτεμβρίου, όταν παίκτες στο Μισούρι και το Τέξας κέρδισαν 1,787 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι διοργανωτές δήλωσαν ότι είναι η δεύτερη φορά που το τζάκποτ του Powerball κερδίζεται από ένα λαχείο που πωλήθηκε στο Αρκάνσας. Η πρώτη φορά ήταν το 2010.

Η τελευταία φορά που κάποιος κέρδισε τζάκποτ Powerball την παραμονή των Χριστουγέννων ήταν το 2011, σύμφωνα με την Powerball. Η εταιρεία πρόσθεσε ότι η κλήρωση έχει αναδείξει νικητές επίσης τέσσερις φορές την ημέρα των Χριστουγέννων, με την πιο πρόσφατη να είναι το 2013.

Οι πιθανότητες να πιάσει κάποιος το Powerball είναι 1 στις 292,2 εκατομμύρια κι έχουν σχεδιαστεί για να δημιουργούν μεγάλα τζάκποτ, με απίστευτα έπαθλα.