Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον βγήκαν νικητές στην δικαστική τους διαμάχη με το γαλλικό περιοδικό “Paris Match”, το οποίο δημοσίευσε φωτογραφίες των παιδιών τους από τις ιδιωτικές τους διακοπές.

Πιο συγκεκριμένα, τον Απρίλιο του 2025, το πριγκιπικό ζεύγος είχε πάει για διακοπές στις Άλπεις, μαζί με τα τρία παιδιά του, όταν παπαράτσι από το εν λόγω περιοδικό εμφανίστηκαν και τράβηξαν φωτογραφίες, τις οποίες στη συνέχεια δημοσίευσαν.

Εκπρόσωπος του Παλατιού χαρακτήρισε τις φωτογραφίες «λήψεις παπαράτσι με τηλεφακό» και δήλωσε ότι το συνοδευτικό άρθρο ήταν «κατάφωρα παρεμβατικό». Τόσο ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, όσο και η Κέιτ έχουν κάνει γνωστή την επιθυμία τους να διασφαλίσουν ιδιωτικότητα για τα τρία παιδιά τους, αλλά και να τα προστατεύσουν από την ενοχλητική παρουσία των μίντια.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η δίκη πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου, λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά τη δημοσίευση του άρθρου, με την προφορική ακρόαση να λαμβάνει χώρα λίγους μήνες αργότερα και πιο συγκεκριμένα τον Ιούνιο.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά που το πριγκιπικό ζεύγος δικαιώνεται σε μήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος ενός γαλλικού περιοδικού, έπειτα από εκείνη σε βάρος του Closer, που είχε δημοσιεύσει τόπλες φωτογραφίες της Κέιτ το 2012.

Ο Ουίλιαμ δεν έχει κρύψει την αντιπάθειά του προς τα ΜΜΕ, αφού η μητέρα του πριγκίπισσα Νταϊάνα σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι το 1997. Το όχημά της είχε αναπτύξει ταχύτητα στην προσπάθεια να αποφύγει παπαράτσι που το καταδίωκαν.

(Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ)