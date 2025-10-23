Το ελικόπτερο της Ινδής προέδρου Droupadi Murmu κόλλησε σε φρέσκο σκυρόδεμα λίγες ώρες κατά την προγραμματισμένη προσγείωσή της σε ελικοδρόμιο στην επαρχία της Κεράλα. Οι τοπικοί παράγοντες είχαν στρώσει τελευταία στιγμή τσιμέντο σε τοπικό ελικοδρόμιο, το οποίο ήταν ακόμα νωπό, όταν έφτασε το προεδρικό ελικόπτερο. Ως αποτέλεσμα, μόλις «πάτησε» στο έδαφος, το ελικόπτερο οι τροχοί του «βούλιαξαν» στο τσιμέντο. Eίναι χαρακτηριστικό – φαίνεται και στο βίντεο – ότι οι αρμόδιοι τρέχουν να τοποθετήσουν ένα κουτί, ώστε να πατήσει εκεί η πρόεδρος και να επιβιβαστεί σε αυτοκίνητο, προκειμένου να μην πατήσει και η ίδια στο σκυρόδεμα!

Στη συνέχεια, υπό τον κίνδυνο το ελικόπτερο να…κολλήσει εκεί για τα καλά, οργανώθηκε εκ των ενόντων επιχείρηση απεγκλωβισμού του.

Η «ανορθόδοξη μέθοδος» που εφαρμόστηκε έγινε viral. Μην φανταστείτε γερανούς, βαριά μηχανήματα ή εργαλεία… Εν προκειμένω δούλεψαν τα…μπράτσα Ινδών πυροσβεστών, αστυνομικών και ίσως ορισμένων περαστικών!