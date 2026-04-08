Ο Χουλουσί Ακάρ συνεχίζει τις προκλητικές δηλώσεις παρά το γεγονός ότι έχει αποχωρήσει από τη θέση του υπουργού Άμυνας της Τουρκίας.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Άμυνας της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και πρώην υπουργός Άμυνας, προχώρησε σε μία ανάρτηση για την Κύπρο.

Advertisement

Advertisement

Συγκεκριμένα, ο Ακάρ δήλωσε ότι όσοι «κάνουν όνειρα για Πάσχα» στην «πατρίδα των Τουρκοκυπρίων» θα ζήσουν το «τελευταίο τους Πάσχα», επαναφέροντας στο προσκήνιο την ένταση γύρω από το Κυπριακό.

Kıbrıs Türkü’nün vatanında,

Paskalya hayali kuranlar…



Son paskalyanız olur ! pic.twitter.com/vr6NhEFodx April 7, 2026

Λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 2 Απριλίου είχε αναφέρει ότι η ύπαρξη δύο κυρίαρχων και ισότιμων κρατών στο νησί συνιστά, κατά την άποψή του, αναπόφευκτη εξέλιξη.