Μια νέα επαναστατική θεραπεία, που κάποτε έμοιαζε με ανέφικτο θαύμα, έχει αντιστρέψει επιθετικούς και ανίατους καρκίνους του αίματος σε ορισμένους ασθενείς σύμφωνα με γιατροούς.

Η ελπιδοφόρα θεραπεία, στην οποία κάνει ειδική μνεία σε δημοσιευμά του το BBC, επεξεργάζεται με ακρίβεια το DNA και μετατρέπει τα λευκά αιμοσφαίρια σε ένα «ζωντανό φάρμακο» που καταπολεμά τον καρκίνο.

Advertisement

Advertisement

Το πρώτο κορίτσι που έλαβε θεραπεία εξακολουθεί σχεδόν 4 χρόνια μετά να είναι απαλλαγμένο από την ασθένεια. Μάλιστα, τώρα σκοπεύει να γίνει η ίδια επιστήμονας ώστε να συμβάλλει στη μάχη κατά του καρκίνου.

Ακόμη 8 παιδιά και δύο ενήλικες με οξεία λευχαιμία έχουν λάβει τη θεραπεία και στα 2/3 εξ αυτών καταγράφεται ύφεση της ασθένειας, ενώ η χημειοθεραπεία και οι μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών είχαν αποτύχει.

Μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο New England Journal of Medicine, αναφέρεται στα αποτελέσματα των πρώτων 11 ασθενών που έλαβαν θεραπεία στην Great Ormond Street και στο King’s College Hospital. Σύμφωνα με τα ευρήματα που παρουσιάζει το BBC, οι 9 είδαν βαθιά ύφεση που τους επέτρεψε να υποβληθούν σε μεταμόσχευση μυελού των οστών. Επτά παραμένουν απαλλαγμένοι από την ασθένεια μεταξύ 3 μηνών και 3 ετών μετά τη θεραπεία.

(Με πληροφορίες από BBC)