Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 26η Σεπτεμβρίου έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ ως η Διεθνής Ημέρα για την Ολική Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων, υπενθυμίζοντας τον διαρκή κίνδυνο μιας πυρηνικής καταστροφής.

Εννέα κράτη κατέχουν πυρηνικά όπλα, με τις ΗΠΑ και τη Ρωσία να συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα των χιλιάδων κεφαλών που υφίστανται παγκοσμίως.

Παράλληλα, 31 χώρες χρησιμοποιούν πυρηνικούς αντιδραστήρες για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αντιμετωπίζοντας προκλήσεις όπως η διαχείριση των ραδιενεργών αποβλήτων και ο κίνδυνος ατυχημάτων.

Ιστορικά γεγονότα, όπως οι βομβαρδισμοί στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι καθώς και τα πυρηνικά δυστυχήματα στο Τσερνόμπιλ και τη Φουκουσίμα, υπογραμμίζουν τις καταστροφικές συνέπειες της ανεξέλεγκτης χρήσης της πυρηνικής ενέργειας.

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Η 26η Σεπτεμβρίου είναι η Διεθνής Ημέρα για την Ολική Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων. Καθιερώθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2013, υπενθυμίζοντας ότι η εξάλειψη των πυρηνικών όπλων αποτελεί στόχο του Οργανισμού ήδη από το 1946.

Ογδόντα και πλέον χρόνια μετά τις ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, ο κόσμος εξακολουθεί να ζει υπό τη σκιά μιας πυρηνικής καταστροφής. Η ανθρωπότητα έχει κατακτήσει την τεχνολογία που της επιτρέπει να παράγει τεράστιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας από τον πυρήνα του ατόμου. Η ίδια επιστημονική γνώση, όμως, χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των πιο καταστροφικών όπλων που γνώρισε ποτέ η Ιστορία.

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Οι εννέα χώρες που διαθέτουν πυρηνικά όπλα

Εννέα κράτη διαθέτουν ή εκτιμάται ότι διαθέτουν πυρηνικά όπλα: Ηνωμένες Πολιτείες, Ρωσία, Κίνα, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ινδία, Πακιστάν, Βόρεια Κορέα και Ισραήλ. Το Ισραήλ διατηρεί πολιτική πυρηνικής αμφισημίας, χωρίς να επιβεβαιώνει επισήμως την κατοχή πυρηνικού οπλοστασίου.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του SIPRI για τον Ιανουάριο του 2026, τα εννέα κράτη διέθεταν συνολικά περίπου 12.187 πυρηνικές κεφαλές. Από αυτές, περίπου 9.745 βρίσκονταν σε στρατιωτικά αποθέματα και περίπου 4.012 ήταν αναπτυγμένες σε πυραύλους και αεροσκάφη. Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συγκεντρώνουν τη συντριπτική πλειονότητα. Η Κίνα επεκτείνει το οπλοστάσιό της, ενώ όλα τα πυρηνικά κράτη εκσυγχρονίζουν τις δυνάμεις τους.

Ποιες χώρες παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από πυρηνικούς αντιδραστήρες

Πυρηνικά όπλα και πυρηνική ενέργεια δεν είναι το ίδιο πράγμα. Ένα κράτος μπορεί να διαθέτει πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρισμού χωρίς να διαθέτει ατομικές βόμβες. Στην καταγραφή του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA) τον Ιούνιο του 2026 εμφανίζονταν 31 χώρες με αντιδραστήρες σε λειτουργία.

Ευρώπη: Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσία, Ουκρανία, Ισπανία, Σουηδία, Φινλανδία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ελβετία, Τσεχία, Σλοβακία, Ουγγαρία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβενία και Λευκορωσία.

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Ασία: Κίνα, Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ινδία, Πακιστάν, Ιράν και Αρμενία. Αμερική: Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδάς, Μεξικό, Βραζιλία και Αργεντινή. Αφρική: Νότια Αφρική. Μέση Ανατολή: Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Το Ιράν περιλαμβάνεται ήδη στην ασιατική καταγραφή.

Η Γαλλία στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στην πυρηνική ηλεκτροπαραγωγή. Οι ΗΠΑ διαθέτουν τον μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών αντιδραστήρων, ενώ η Κίνα αναπτύσσει μεγάλο πρόγραμμα νέων μονάδων. Η Γερμανία έκλεισε τους τελευταίους πυρηνικούς σταθμούς της το 2023.

Χιροσίμα και Ναγκασάκι: Οι δύο ατομικές βόμβες που άλλαξαν την Ιστορία

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Στις 6 Αυγούστου 1945 οι Ηνωμένες Πολιτείες έριξαν ατομική βόμβα στη Χιροσίμα. Τρεις ημέρες αργότερα ακολούθησε το Ναγκασάκι. Οι συχνότερα αναφερόμενες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 140.000 νεκρούς στη Χιροσίμα και 74.000 στο Ναγκασάκι μέχρι το τέλος του 1945, μαζί με όσους πέθαναν αργότερα από τραυματισμούς και ακτινοβολία. Οι επιζώντες, γνωστοί ως hibakusha, έζησαν επί δεκαετίες με τις συνέπειες. Ήταν η πρώτη και, μέχρι σήμερα, η μοναδική πολεμική χρήση πυρηνικών όπλων.

Τσερνόμπιλ: Η νύχτα που η ραδιενέργεια σκέπασε την Ευρώπη

Στις 26 Απριλίου 1986, στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνόμπιλ, στη σημερινή Ουκρανία, σημειώθηκε το σοβαρότερο πυρηνικό δυστύχημα στην ιστορία της ηλεκτροπαραγωγής. Κατά τη διάρκεια δοκιμής ασφαλείας στον αντιδραστήρα 4, σχεδιαστικές αδυναμίες και λανθασμένοι χειρισμοί προκάλεσαν ανεξέλεγκτη αύξηση της ισχύος, εκρήξεις και πυρκαγιά.

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Μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών υλικών απελευθερώθηκαν στην ατμόσφαιρα. Το νέφος ταξίδεψε σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, προκαλώντας ανησυχία και στην Ελλάδα. Η σοβιετική ηγεσία καθυστέρησε να ενημερώσει τη διεθνή κοινότητα· το δυστύχημα έγινε ευρύτερα γνωστό όταν ανιχνεύθηκαν αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας στη Σουηδία.

Δύο εργαζόμενοι πέθαναν άμεσα και 28 πυροσβέστες και εργαζόμενοι τους επόμενους μήνες από οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας. Οι μακροχρόνιες συνέπειες ήταν πολύ ευρύτερες, με σημαντική αύξηση του καρκίνου του θυρεοειδούς σε όσους είχαν εκτεθεί ως παιδιά. Οι εκτιμήσεις για τους συνολικούς μακροχρόνιους θανάτους διαφέρουν ανάλογα με τον πληθυσμό και τη μεθοδολογία. Το Τσερνόμπιλ απέδειξε ότι ένα πυρηνικό δυστύχημα δεν αναγνωρίζει σύνορα.

Φουκουσίμα: Όταν ο σεισμός και το τσουνάμι χτύπησαν την Ιαπωνία

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Στις 11 Μαρτίου 2011, σεισμός μεγέθους 9 βαθμών και το τσουνάμι που ακολούθησε προκάλεσαν σοβαρό πυρηνικό δυστύχημα στη Φουκουσίμα. Η απώλεια ηλεκτροδότησης και ψύξης οδήγησε σε τήξη καυσίμου σε τρεις αντιδραστήρες. Ακολούθησαν εκρήξεις υδρογόνου, εκκενώσεις και μακροχρόνια απορρύπανση. Δεν καταγράφηκαν άμεσοι θάνατοι από οξύ σύνδρομο ακτινοβολίας, αλλά οι εκκενώσεις και η διατάραξη της περίθαλψης επιβάρυναν σοβαρά τον πληθυσμό.

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Ιράν και Τουρκία: Η πυρηνική ενέργεια στη γειτονιά μας

Το Ιράν διαθέτει πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Μπουσέρ. Το πυρηνικό του πρόγραμμα και ο εμπλουτισμός ουρανίου αποτελούν αντικείμενο διεθνούς αντιπαράθεσης. Η ύπαρξη σταθμού ή η δυνατότητα εμπλουτισμού δεν αποδεικνύει από μόνη της την κατοχή πυρηνικού όπλου. Η Τουρκία έχει επενδύσει στην κατασκευή του Ακούγιου, με ρωσική τεχνολογία: τέσσερις αντιδραστήρες και προβλεπόμενη συνολική ισχύ περίπου 4.800 MW. Η ανάπτυξη της πυρηνικής ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο θέτει ζητήματα σεισμικής ασφάλειας, αποβλήτων και διεθνούς συνεργασίας.

Ελλάδα: Χωρίς πυρηνικούς σταθμούς, αλλά όχι μακριά από τον κίνδυνο

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Η Ελλάδα δεν διαθέτει πυρηνικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Διαθέτει ιστορική παρουσία στην πυρηνική έρευνα μέσω του ερευνητικού αντιδραστήρα του Δημόκριτου. Η πυρηνική τεχνολογία χρησιμοποιείται επίσης στην ιατρική, στη βιομηχανία και στην έρευνα. Η απουσία ελληνικών πυρηνικών σταθμών δεν αποκλείει διασυνοριακές επιπτώσεις από ατύχημα, όπως έδειξε το Τσερνόμπιλ.

Τα πυρηνικά απόβλητα: Μια κληρονομιά για τις επόμενες γενιές

Η πυρηνική ενέργεια παράγει μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού με χαμηλές άμεσες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά τη λειτουργία. Όμως το χρησιμοποιημένο καύσιμο και άλλα ραδιενεργά απόβλητα απαιτούν αυστηρή διαχείριση. Ορισμένα παραμένουν επικίνδυνα για εξαιρετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα. Η συζήτηση περιλαμβάνει την ενεργειακή ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή, το κόστος κατασκευής, την ασφάλεια και την αποθήκευση των αποβλήτων.

ΟΗΕ: Μπορεί να υπάρξει κόσμος χωρίς πυρηνικά όπλα;

Το 2017 υιοθετήθηκε η Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 22 Ιανουαρίου 2021. Απαγορεύει στα συμβαλλόμενα κράτη, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, κατοχή, χρήση και απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων. Τα κράτη που διαθέτουν πυρηνικά όπλα δεν έχουν προσχωρήσει. Η πυρηνική αποτροπή παραμένει στοιχείο των στρατηγικών ασφαλείας τους. Η λήξη της New START τον Φεβρουάριο του 2026 χωρίς νέα συμφωνία περιορισμού ΗΠΑ και Ρωσίας δείχνει τη δυσκολία του αφοπλισμού.

Η Διεθνής Ημέρα υπενθυμίζει ότι το ζήτημα αφορά κάθε άνθρωπο στον πλανήτη. Μια γενικευμένη πυρηνική σύγκρουση θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία, στο περιβάλλον, στην παγκόσμια οικονομία και στην επισιτιστική ασφάλεια. Η επιστήμη έδωσε στην ανθρωπότητα τη δυνατότητα να απελευθερώσει την ενέργεια του ατόμου. Η διαχείριση αυτής της δύναμης παραμένει μία από τις μεγαλύτερες ευθύνες της.

Πηγές

ΟΗΕ – Διεθνής Ημέρα για την Ολική Κατάργηση των Πυρηνικών Όπλων

SIPRI – Yearbook 2026

IAEA – Power Reactor Information System

ΟΗΕ – Συνθήκη για την Απαγόρευση των Πυρηνικών Όπλων