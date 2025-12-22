Η Κίνα θεωρείται ότι έχει εγκαταστήσει πάνω από 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους σε τρία πεδία με σιλό και δεν φαίνεται να επιθυμεί συνομιλίες για τον έλεγχο των εξοπλισμών, σύμφωνα με προσχέδιο έκθεσης του Πενταγώνου σχετικά με τις στρατιωτικές φιλοδοξίες του Πεκίνου.

Η Κίνα επεκτείνει και εκσυγχρονίζει τις ένοπλες δυνάμεις της ταχύτερα από κάθε άλλη πυρηνική δύναμη στον κόσμο, με το Πεκίνο να σχολιάζει τις αναφορές περί εξοπλιστικού «πυρετού» ως προσπάθειες για «δυσφήμηση της Κίνας και σκόπιμη παραπλάνηση της διεθνούς κοινότητας».

Τον προηγούμενο μήνα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε πει ότι ενδέχεται να εργάζεται πάνω σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης μαζί με την Κίνα και τη Ρωσία, ωστόσο το προσχέδιο της αναφοράς του Πενταγώνου, το οποίο είδε το Reuters, έλεγε πως το Πεκίνο δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται. «Συνεχίζουμε να μη βλέπουμε διάθεση από το Πεκίνο για τέτοια μέτρα ή πιο εκτενείς συζητήσεις ελέγχου εξοπλισμών» ανέφερε η έκθεση.

Ειδικότερα, στην έκθεση αναφέρεται πως η Κίνα ενδεχομένως να έχει εγκαταστάσεις πάνω από 100 διηπειρωτικούς πυραύλους DF-31 με στερεά καύσιμα σε πεδία με σιλό κοντά στα σύνορα με τη Μογγολία. Δεν υποδεικνύεται ποιος μπορεί να είναι ο στόχος των πυραύλων αυτών, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι σημείωναν πως η έκθεση θα μπορούσε να αλλάξει πριν αποσταλεί σε κοινοβουλευτικούς.

Σύμφωνα με την έκθεση, το κινεζικό απόθεμα πυρηνικών όπλων είναι ακόμα γύρω στις λίγο παραπάνω από 600, κάτι που δείχνει «βραδύτερο ρυθμό παραγωγής συγκριτικά με προηγούμενα χρόνια». Ωστόσο σημειώνεται πως η επέκταση του πυρηνικού της οπλοστασίου συνεχίζεται και αναμένεται να έχει πάνω από 1.000 ως το 2030.

Με πληροφορίες από Reuters