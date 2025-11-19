Οι ΗΠΑ έχουν «στείλει σήματα» στον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι πως η Ουκρανία πρέπει να αποδεχτεί το πλαίσιο ενός αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου το οποίο περιλαμβάνει παραχώρηση εδαφών και μείωση σε κάποια όπλα, ανέφεραν δύο άτομα ενήμερα για το θέμα την Τετάρτη, σύμφωνα με το Reuters.

Οι εν λόγω πηγές, που ζήτησαν να μην ταυτοποιηθούν, είπαν ότι οι προτάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ουάσινγκτον θέλει το Κίεβο να αποδεχθεί τα κύρια σημεία, όπως είπαν.

Ένα τέτοιο σχέδιο θα αποτελούσε σημαντικό πρόβλημα για το Κίεβο, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν επιπλέον εδαφικά κέρδη στη ανατολική Ουκρανία, ενώ ο Ζελένσκι είναι αντιμέτωπος με ένα σκάνδαλο διαφθοράς στην κυβέρνησή του, στο οποίο αποπέμφθηκαν από το κοινοβούλιο οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης.

Ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος είπε στο Reuters πως το Κίεβο είχε λάβει «σήματα» για μια σειρά αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου που είχαν συζητηθεί με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε κάποιον ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων αυτών, τόνισε.

Σε δικό τους δημοσίευμα οι Financial Times γράφουν πως το σχέδιο συνέταξαν Ρώσοι και Αμερικανοί αξιωματούχοι και βρίσκεται ακόμα σε στάδιο πλαισίου. Σύμφωνα με τους FT, μια παρουσίαση του σχεδίου στο Κίεβο έγινε από τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ Στίβεν Γουΐτκοφ. Μία παό τις πηγές τους είπε ότι αντιστοιχεί στην εγκατάλειψη της κυριαρχίας της από την Ουκρανία και χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή μια ρωσική απόπειρα να παραπλανήσει την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία προσπαθεί να δείξει πρόοδο προς την κατεύθυνση μιας συμφωνίας. Σύμφωνα με τρεις πηγές, το σχέδιο προβλέπει εγκατάλειψη του υπόλοιπου Ντονμπάς, περιλαμβανομένων εδαφών ακόμα υπό τον έλεγχο του Κιέβου, και μείωση του ουκρανικού στρατού κατά το ήμισυ, καθώς και εγκατάλειψη κάποιων κατηγοριών όπλων και αναστροφή της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας- κάτι που θα άφηνε τη χώρα ευάλωτη σε μελλοντικές ρωσικές επιθέσεις. Επίσης, θα περιελάμβανε αναγνώριση των ρωσικών ως επίσημης γλώσσας της Ουκρανίας και επισημοποίηση του τοπικού παρακλαδιού της ρωσικής εκκλησίας.

Ο Ζελένσκι, που είχε συνομιλίες την Τετάρτη στην Τουρκία με τον Τούρκο πρόεδρο Ερντογάν, αναμενόταν να συναντήσει στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Κίεβο την Πέμπτη.

Δεν έχουν λάβει χώρα απευθείας συνομιλίες μεταξύ Κιέβου και Μόσχας από τη συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη τον Ιούλιο και οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την πίεση. Οι προσπάθειες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων φαίνονται να ανεβάζουν ρυθμούς, αν και η Μόσχα δεν έχει φανεί πρόθυμη να αλλάξει τους όρους της για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν απαιτεί το Κίεβο να εγκαταλείψει τα σχέδια ένταξης στο ΝΑΤΟ και να αποσύρει τα στρατεύματά του από τέσσερις περιφέρειες που η Ρωσία ισχυρίζεται πως έχει προσαρτήσει. Η Μόσχα δεν έχει υποδείξει ότι έχει εγκαταλείψει κάποιες από αυτές τις απαιτήσεις και η Ουκρανία λέει πως δεν θα τις αποδεχτεί.