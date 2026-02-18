Γυμναστική παρέα κάνουν ο Αμερικανός υπουργός Υγείας Ρόμπερτ Φ. Κένεντι Τζούνιορ με τον μουσικό Kid Rock, για να πείσουν τους Αμερικανούς να προσέχουν την υγεία τους.

Ο 72χρονος υπουργός ανέβασε το βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα μεταφέροντας, όπως γράφει, δύο απλά μηνύματα: Να είναι ενεργοί κάνοντας γυμναστική και να τρώνε μη επεξεργασμένες, αυθεντικές τροφές.

I’ve teamed up with @KidRock to deliver two simple messages to the American people: GET ACTIVE + EAT REAL FOOD. pic.twitter.com/PkK8IfkPU4 — Secretary Kennedy (@SecKennedy) February 17, 2026



Το βίντεο διάρκειας 90 δευτερολέπτων ξεκινά με τον Κένεντι και τον Kid Rock να ποζάρουν χωρίς μπλούζα. Στη συνέχεια οι δυο τους τρώνε, κάθονται σε αυτοκίνητο και κρατούν μια αμερικανική σημαία πριν ξεκινήσουν την προπόνησή τους σε γυμναστήριο.

Περνούν από μια σάουνα όπου κάνουν ποδήλατο, βλέπουμε όμως τον Κένεντι να βυθίζεται σε μια μπανιέρα φορώντας τζιν.

Στο τέλος τους βλέπουμε να χαλαρώνουν σε πισίνα πίνοντας… γάλα. Στην οθόνη εμφανίζονται οι λέξεις «Πλήρες γάλα».

«Make America Healthy Again» (Κάντε την Αμερική ξανά υγιή), είναι το τελικό μήνυμα του βίντεο.

Ο Kid Rock είναι εδώ και πολύ καιρό υποστηρικτής της κυβέρνησης Τραμπ.