Η Ρωσία έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα στην Αρμενία, απειλώντας ότι θα αναστείλει ή θα τερματίσει συμφωνίες για την προμήθεια φθηνού πετρελαίου και φυσικού αερίου, εάν το Γιερεβάν συνεχίσει τη διαδικασία προσέγγισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό αποδεικνύεται από επιστολή του Ρώσου υπουργού Ενέργειας, Σεργκέι Τσιβίλοφ, προς το υπουργείο Εδαφικής Διοίκησης και Υποδομών της Αρμενίας, αναφέρει η εφημερίδα The Moscow Times.

Η Ρωσία απειλεί να κόψει το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο στην Αρμενία

«Περαιτέρω πρακτικά βήματα για την εμβάθυνση της αλληλεπίδρασης της Αρμενίας με την Ε.Ε. και η δεδηλωμένη επιθυμία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ενωση θέτουν σε κίνδυνο τη διατήρηση και την ανάπτυξη του υψηλού επιπέδου ρωσοαρμενικής συνεργασίας, ένα από τα θεμέλια της οποίας είναι οι διμερείς διεθνείς συμφωνίες», αναφέρει η επιστολή.

Ο Τσιβίλοφ δήλωσε επίσης ότι οι προσπάθειες του Γερεβάν να ενταχθεί στην Ε.Ε. «δεν αντιστοιχούν στη φύση της εταιρικής σχέσης που έχει οικοδομηθεί εδώ και δεκαετίες».

"If Armenia continues its EU accession process, Russia will suspend or unilaterally denounce the agreement on gas, oil and diamonds supplies with… May 27, 2026

«Η ρωσική πρεσβεία διαβίβασε επισήμως επιστολή… δηλώνοντας ότι αν η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ συνεχιστεί, η ρωσική πλευρά θα αναστείλει ή θα τερματίσει μονομερώς τη Συμφωνία Συνεργασίας για την Προμήθεια Φυσικού Αερίου, Προϊόντων Πετρελαίου και Ακατέργαστων Διαμαντιών», δήλωσε στο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA η Μαρία Ζαχάροβα, εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.

Οι σχέσεις Αρμενίας – Ρωσίας

Η Αρμενία, μια περίκλειστη χώρα περίπου 3 εκατομμυρίων κατοίκων, παραδοσιακά είχε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία. Φιλοξενεί ρωσικές στρατιωτικές βάσεις και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας. Πέρσι εισήγαγε 2,7 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα (bcm) φυσικού αερίου, το 82% των οποίων προήλθε από τη Ρωσία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Ωστόσο, οι σχέσεις με τη Μόσχα έχουν επιδεινωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς το Γερεβάν επιδιώκει να εμβαθύνει τους δεσμούς του με τις Βρυξέλλες και την Ουάσινγκτον.

Η Μόσχα νωρίτερα αυτόν τον μήνα κατηγόρησε την Αρμενία ότι παρασύρθηκε σε αυτό που χαρακτήρισε «αντιρωσική τροχιά» της ΕΕ.

Χθες Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο Αρμένιος ομόλογός του Αραράτ Μιρζογιάν υπέγραψαν συμφωνία στρατηγικής σύμπραξης στην αρμενική πρωτεύουσα.