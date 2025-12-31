Τέσσερις άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων τριών παιδιών, τραυματίστηκαν σε ρωσική επιδρομή τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη στην Οδησσό, στην Ουκρανία, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σερχίι Λισάκ, ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης.

Η επιδρομή drones προκάλεσε ζημιές σε «πολυκατοικίες», και σε «υποδομές», ιδίως «ενεργειακές», ανέφερε από την πλευρά του μέσω Telegram ο Όλεχ Κίπερ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης, διευκρινίζοντας πως προκλήθηκαν πυρκαγιές.

Δυο παιδιά 8 και 14 ετών και νήπιο 7 μηνών τραυματίστηκαν· άνδρας 42 ετών βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με τον κ. Λισάκ.

Η επιδρομή καταγράφτηκε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, παρά τις αμερικανικές και ουκρανικές διαβεβαιώσεις πως σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες ενόψει συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το Κίεβο τόνισε χθες πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατηγορία της Μόσχας για ουκρανική επιδρομή με drones εναντίον κατοικίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η Μόσχα διεμήνυσε πως θα σκληρύνει περαιτέρω τη στάση της στις συνομιλίες.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παράλληλα ανήγγειλε χθες συνάντηση με ηγέτες κρατών που βοηθούν την Ουκρανία την 6η Ιανουαρίου στη Γαλλία, έπειτα από συνάντηση την 3η Ιανουαρίου συμβούλων για θέματα ασφαλείας των χωρών αυτών στην Ουκρανία.

▪️Russian 'Geraniums' have hit critical infrastructure in Odessa – substations and a 'Nova Poshta' branch, which handles logistics for the Armed Forces of Ukraine, have…

Επιδρομή της Ουκρανίας με drones πλήττει λιμάνι και αγωγό αερίου στην Τουάψε της Ρωσίας

Επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων προκάλεσε ζημιές σε λιμενικές υποδομές και αγωγό αερίου σε κατοικημένη περιοχή στην Τουάψε, ρωσικό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα, ανακοίνωσαν οι αρχές της περιφέρειας Κρασναντάρ τις πρώτες πρωινές ώρες μέσω Telegram, διευκρινίζοντας ότι κατά τις πρώτες πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός.

Συνεργεία των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων στάλθηκαν επιτόπου για να επισκευάσουν τις υποδομές που υπέστησαν ζημιές, κατά την ίδια πηγή.

Στο μεταξύ, πάνω από 100.000 κάτοικοι σε περιοχές γύρω από τη Μόσχα στερούνταν χθες το ηλεκτρικό ρεύμα εξαιτίας πυρκαγιάς σε υποσταθμό του δικτύου διανομής.

Ο δήμος της Ραμένσκαε ανέφερε πως το πρόβλημα προκάλεσε φωτιά σε καλώδιο, μολονότι αναφέρθηκε εκτενής επιδρομή ουκρανικών drones στην περιοχή παράλληλα.

Κάτοικοι στις κοινότητες Ζουκόφσκι και Λιτκάρινα πλήττονταν επίσης από διακοπές της ηλεκτροδότησης. Οι αρχές διαβεβαίωσαν πως εργάζονται για να αποκαταστήσουν την παροχή το ταχύτερο.

Χθες το απόγευμα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν ότι κατέρριψαν πάνω από 100 ουκρανικά drones μέσα σε τέσσερις ώρες. Τα περισσότερα αναχαιτίστηκαν στην περιοχή Μπριάνσκ· οκτώ καταστράφηκαν στους αιθέρες της περιφέρειας της Μόσχας, ανάμεσά τους τρία που πέταγαν προς την πρωτεύουσα, κατά την ίδια πηγή.

Ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σαμπιάνιν ανέφερε κατόπιν ότι αναχαιτίστηκαν κι άλλα ουκρανικά drones. Τα αεροδρόμια της Μόσχας ανέστειλαν τη λειτουργία τους για κάποιες ώρες.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύουν σχεδόν καθημερινά επιδρομές drones βαθιά στο ρωσικό έδαφος, στοχοποιώντας γενικά υποδομές πετρελαίου και αερίου, προκειμένου να παρεμποδίσουν τον ανεφοδιασμό του ρωσικού στρατού και να πλήξουν την κυριότερη πηγή εσόδων της Ρωσίας.

Αναλυτές σημειώνουν πάντως ότι η έκταση των ζημιών και οι απώλειες είναι κατά κανόνα μικρότερης κλίμακας από ό,τι στα ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική επικράτεια, όπου εισέβαλε ο ρωσικός στρατός πριν από σχεδόν τρία χρόνια.