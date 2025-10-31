Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης κατέκτησε μια νέα κορυφή, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το εμβληματικό έργο του Αντόνι Γκαουντί αναδείχθηκε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, μετά την τοποθέτηση ενός νέου τμήματος στον κεντρικό της πύργο την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.
Με ύψος πλέον 162,91 μέτρα, το αριστούργημα του Καταλανού αρχιτέκτονα ξεπέρασε το κωδωνοστάσιο του Ούλμερ Μίνστερ στη Γερμανία, το οποίο κρατούσε τα σκήπτρα με ύψος 161,53 μέτρων για περισσότερο από έναν αιώνα. Αν και η Σαγράδα Φαμίλια δεν διεκδικεί επισήμως τον τίτλο, το γεγονός ότι πλέον είναι 1,38 μέτρα ψηλότερη από τον γερμανικό ναό αποτελεί ιστορικό ορόσημο για το μνημείο.
Και το ταξίδι προς τα ύψη δεν σταματά εδώ. Τους επόμενους μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο Πύργος του Ιησού Χριστού, ο οποίος θα φτάσει τα 172 μέτρα, καθιστώντας τον ναό ακόμη πιο εντυπωσιακό σημείο αναφοράς στον ουρανό της Βαρκελώνης.
Η ιστορία της Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε το 1882, με την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου. Ο ίδιος ο Γκαουντί γνώριζε πως δεν θα προλάβαινε να δει το έργο του ολοκληρωμένο, αφού όταν πέθανε το 1926, είχε χτιστεί μόλις ένας πύργος. Ωστόσο, οι επόμενες γενιές συνέχισαν το όραμά του, μετατρέποντας την εκκλησία σε σύμβολο της καταλανικής αρχιτεκτονικής και πνευματικότητας.
Τα τελευταία χρόνια, οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί σημαντικά, χάρη και στα έσοδα από τα εισιτήρια, καθώς η Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της Ισπανίας. Μόνο το 2024, περισσότεροι από 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες πέρασαν τις πύλες της, θαυμάζοντας τη μοναδική αισθητική του Γκαουντί, που συνδυάζει καθολικό συμβολισμό, οργανικές μορφές και φυσικό φως.
Παρότι η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να χρειαστεί ακόμη περίπου μία δεκαετία, οι επετειακές εκδηλώσεις του 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, θα αποτελέσουν μια σημαντική στιγμή για να τιμηθεί η κληρονομιά και η αιώνια επιρροή του μεγάλου αρχιτέκτονα.
Η Σαγράδα Φαμίλια συνεχίζει έτσι να «ψηλώνει» όχι μόνο σε μέτρα, αλλά και σε συμβολισμό. Ένα έργο που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ανθρώπινης δημιουργικότητας.