Η Σαγράδα Φαμίλια της Βαρκελώνης κατέκτησε μια νέα κορυφή, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Το εμβληματικό έργο του Αντόνι Γκαουντί αναδείχθηκε η ψηλότερη εκκλησία στον κόσμο, μετά την τοποθέτηση ενός νέου τμήματος στον κεντρικό της πύργο την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Avui hem viscut un dels grans moments en la construcció de la Sagrada Família! 🙌 Ja s'ha col·locat el primer element que forma part de la creu de la torre de Jesucrist: el braç inferior de la creu, de 7,25 metres i un pes de 24 tones.



¡Hoy hemos vivido uno de los grandes… pic.twitter.com/YLfTs3Zpyw Advertisement Advertisement October 30, 2025

Με ύψος πλέον 162,91 μέτρα, το αριστούργημα του Καταλανού αρχιτέκτονα ξεπέρασε το κωδωνοστάσιο του Ούλμερ Μίνστερ στη Γερμανία, το οποίο κρατούσε τα σκήπτρα με ύψος 161,53 μέτρων για περισσότερο από έναν αιώνα. Αν και η Σαγράδα Φαμίλια δεν διεκδικεί επισήμως τον τίτλο, το γεγονός ότι πλέον είναι 1,38 μέτρα ψηλότερη από τον γερμανικό ναό αποτελεί ιστορικό ορόσημο για το μνημείο.

🤩 Today, the lower arm, the first part of the Cross of the tower of Jesus Christ has been placed! pic.twitter.com/wTSvX07Cj1 October 30, 2025

Και το ταξίδι προς τα ύψη δεν σταματά εδώ. Τους επόμενους μήνες, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο Πύργος του Ιησού Χριστού, ο οποίος θα φτάσει τα 172 μέτρα, καθιστώντας τον ναό ακόμη πιο εντυπωσιακό σημείο αναφοράς στον ουρανό της Βαρκελώνης.

🔝 ¡Hoy se ha colocado el primer elemento de la Cruz de la torre de Jesucristo, el brazo inferior! pic.twitter.com/jvsgZl1m8T — La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 30, 2025

Η ιστορία της Σαγράδα Φαμίλια ξεκίνησε το 1882, με την τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου. Ο ίδιος ο Γκαουντί γνώριζε πως δεν θα προλάβαινε να δει το έργο του ολοκληρωμένο, αφού όταν πέθανε το 1926, είχε χτιστεί μόλις ένας πύργος. Ωστόσο, οι επόμενες γενιές συνέχισαν το όραμά του, μετατρέποντας την εκκλησία σε σύμβολο της καταλανικής αρχιτεκτονικής και πνευματικότητας.

🙌 Avui s’ha col·locat el primer element de la Creu de la torre de Jesucrist, el braç inferior! pic.twitter.com/UGR1LYpmqs Advertisement October 30, 2025

Τα τελευταία χρόνια, οι εργασίες έχουν επιταχυνθεί σημαντικά, χάρη και στα έσοδα από τα εισιτήρια, καθώς η Σαγράδα Φαμίλια αποτελεί ένα από τα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της Ισπανίας. Μόνο το 2024, περισσότεροι από 4,9 εκατομμύρια επισκέπτες πέρασαν τις πύλες της, θαυμάζοντας τη μοναδική αισθητική του Γκαουντί, που συνδυάζει καθολικό συμβολισμό, οργανικές μορφές και φυσικό φως.

👀 Mira com ha canviat la silueta de la Sagrada Família en els últims 15 anys amb l’aixecament de les 6 torres centrals!



👀 ¡Mira cómo ha cambiado la silueta de la Sagrada Familia en los últimos 15 años con la construcción de las 6 torres centrales!



👀 See how the structure of… pic.twitter.com/9pykx0w0eg — La Sagrada Família (@sagradafamilia) October 27, 2025

Παρότι η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να χρειαστεί ακόμη περίπου μία δεκαετία, οι επετειακές εκδηλώσεις του 2026, με αφορμή τα 100 χρόνια από τον θάνατο του Γκαουντί, θα αποτελέσουν μια σημαντική στιγμή για να τιμηθεί η κληρονομιά και η αιώνια επιρροή του μεγάλου αρχιτέκτονα.

Advertisement

Η Σαγράδα Φαμίλια συνεχίζει έτσι να «ψηλώνει» όχι μόνο σε μέτρα, αλλά και σε συμβολισμό. Ένα έργο που ενώνει το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της ανθρώπινης δημιουργικότητας.