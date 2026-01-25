Μια ψηφιακή φιγούρα με το όνομα «Amelia», μια AI «μαθήτρια» με μοβ μαλλιά και goth στυλ που κρατά μια μικρή σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει γίνει viral στα social media, αλλά με τρόπους που προκάλεσαν ανησυχία ακόμη και στους δημιουργούς της.

Τα βίντεο της Amelia δείχνουν τη νεαρή φιγούρα να περπατά στο Λονδίνο ή μέσα στο βρετανικό Κοινοβούλιο, δηλώνοντας «αγάπη για την Αγγλία» και προειδοποιώντας για «κινδύνους» που αποδίδει σε μουσουλμάνους ή μετανάστες.

Advertisement

Advertisement

Τα μηνύματα συνοδεύονται από ρατσιστική και ακροδεξιά ρητορική, ενώ η ευελιξία της AI την καθιστά εύκολα αναπαραγώγιμη. Χρήστες φτιάχνουν παραλλαγές της Amelia με εργαλεία όπως το Grok στο X, δημιουργώντας χιλιάδες εκδοχές σε διαφορετικά στυλ, από manga μέχρι Wallace and Gromit.

Η ειρωνεία είναι ότι η Amelia δεν σχεδιάστηκε για να γίνει σύμβολο μίσους. Αρχικά προήλθε από ένα εκπαιδευτικό παιχνίδι κατά του εξτρεμισμού, χρηματοδοτούμενο από το βρετανικό Home Office. Στόχος του ήταν να αποτρέψει νεαρούς ηλικίας 13-18 ετών στο Γιορκσάιρ από την έλξη προς την ακροδεξιά ριζοσπαστικοποίηση, βάζοντάς τους να παίξουν σε σενάρια που αφορούσαν «πιθανώς εξτρεμιστικό» περιεχόμενο ή συμμετοχή σε μικρές πολιτικές συγκεντρώσεις. Σε ορισμένες διαδρομές υπήρχε παραπομπή στο Prevent, το πρόγραμμα πρόληψης της τρομοκρατίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ωστόσο, η διαδικτυακή κοινότητα «ξαναέγραψε» την Amelia με τρόπους που ακολούθησαν εντελώς διαφορετικά μονοπάτια. Η φιγούρα εμφανίστηκε σε βίντεο με διάφορους χαρακτήρες και πλαίσια, συχνά συνοδευόμενη από ρατσιστική γλώσσα και ακροδεξιά μηνύματα, ενώ η πρώτη ανάρτηση που παρακολουθήθηκε από την Peryton Intelligence έγινε στις 9 Ιανουαρίου και συγκέντρωσε 1,4 εκατομμύρια προβολές. Η δραστηριότητα εκτοξεύτηκε από περίπου 500 αναρτήσεις ημερησίως σε 10.000, με το meme να διασχίζει διεθνή κοινά.

Παράλληλα, εμφανίστηκε κρυπτονόμισμα με την ονομασία «Amelia», επιχειρώντας να κεφαλαιοποιήσει την viral απήχηση. Ο Έλον Μασκ μάλιστα έκανε retweet προωθώντας το token, γεγονός που ενίσχυσε τη διάδοσή του. Ο Ματέο Μπεργκαμίνι, ιδρυτής του Shout Out UK που δημιούργησε το αρχικό παιχνίδι, περιγράφει το φαινόμενο ως «εμπορευματοποίηση του μίσους», τονίζοντας ότι ομάδες στο Telegram προσπαθούν να αυξήσουν τεχνητά την αξία του meme coin και ότι η εταιρεία έχει δεχθεί κύμα απειλητικών και μισαλλόδοξων μηνυμάτων.

Παρά την ανατροπή που υπέστη ο αρχικός σκοπός του παιχνιδιού, η χρήση του σε σχολεία συνεχίζεται με θετικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τον Μπεργκαμίνι. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εξάπλωση της Amelia δεν περιορίζεται στην άκρα δεξιά, αλλά «ταξιδεύει» διεθνώς, με στόχο κυρίως νεαρούς άνδρες. Το Home Office σημειώνει ότι το Prevent έχει απομακρύνει σχεδόν 6.000 ανθρώπους από βίαιες ιδεολογίες, ενώ έργα όπως το Pathways συνεχίζουν να υποστηρίζουν την εκπαίδευση και την πρόληψη σε τοπικό επίπεδο.

Η περίπτωση της Amelia αναδεικνύει τα όρια ανάμεσα στην εκπαίδευση, την τεχνητή νοημοσύνη και τη διαδικτυακή κουλτούρα, όπου ένα αρχικά εκπαιδευτικό εργαλείο μπορεί να μετατραπεί σε viral φαινόμενο με κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες που ξεπερνούν τους δημιουργούς του.

Με πληροφορίες από τον Guardian