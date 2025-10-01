Σάλος έχει ξεσπάσει στην Τουρκία με τον ανταποκριτή του NTV στην Ουάσιγκτον, ο οποίος καταγράφηκε να λέει off camera αλλά σε ανοικτό εν αγνοία του μικρόφωνο ότι «δεν πήραμε τίποτα, πήραμε τον π…» αναφερόμενος στην πρόσφατη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

«Η Τουρκία δεν πήρε τίποτε» φαίνεται να σχολιάζει ο δημοσιογράφος Χουσεΐν Γκιουνάι, ανταποκριτής του φιλοκυβερνητικού δικτύου NTV, με τη φράση του να ακούγεται στο ανοικτό μικρόφωνο του AP.

Το βίντεο με τα σχόλια του Τούρκου δημοσιογράφου προς τον εικονολήπτη του πρακτορείου Anadolu, Γιασίν Οζτούρκ, στον κήπο του Λευκού Οίκου μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν κάνει από το πρωί τον γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην γειτονική χώρα, πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις.

Στο βίντεο ο Τούρκος δημοσιογράφος φέρεται να έχει τον εξής διάλογο με τον συνομιλητή του:

– Τίποτα στον π@@##@ δεν μπόρεσαν να πάρουν.

Ο συνομιλητής του τού λεέι: «Εγώ έχω την εντύπωση ότι κάτι πήραμε.

– Πήραμε, αλλά πήραμε τον π…

– Τα F35;

– Παραμύθι. Μίλησαν για CAATSA, για F35 αλλά βάζουν όρους. Οι όροι είναι η Παλαιστίνη, δεν θα πάρεις αέριο από τη Ρωσία, τρίτον θα σταματήσεις το εμπόριο με την Κίνα και θα δώσεις χρήματα στην Παλαιστίνη. Τίποτα από αυτά δεν μπορούμε να κάνουμε

– …

– Τώρα συζητάνε το μετά. Πηγαίνουν πολύ κατά του Φιντάν. Του ξέφυγε εκείνο για τους κινητήρες των αεροσκαφών… Κανείς δεν γνώριζε και ο τύπος έσκασε τη βόμβα. Ξέροντας την έσκασε. Ποντάρει στον Αλμπαϊράκ, στον γαμπρό. Υπάρχει πολύ μεγάλος καβγάς μεταξύ του Μπιλάλ (σ.σ. γιος του Ερντογάν), του γαμπρού και του Χακάν Φιντάν. Καβγάς μεταξύ των τριών ομάδων.

Hüseyin Günay videosunun 5 dakikalık uzun hali. o kadar haklı ki sözlerinde herkesin bildiğini o cenahtan birisinin ağzından duymak o kadar iyi ki. Özgür özelin bu mevzuyu dibine kadar kullanması lazım. pic.twitter.com/FbQLouAZfw — emir (@gimaposeti) September 30, 2025

Μετά τον θόρυβο που εύλογα έχει προκαλέσει η διαρροή του επίμαχου υλικού έγινε γνωστό ότι ο δημοσιογράφος απολύθηκε με συνοπτικές διαδικασίες.