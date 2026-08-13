Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν ότι επιτέθηκαν την Πέμπτη σε ένα διυλιστήριο της Aramco στο Τζαζάν της Σαουδικής Αραβίας με δύο drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων «Saba» του κινήματος που υποστηρίζεται από το Ιράν.
Μια στρατιωτική πηγή των Χούθι ανέφερε ότι η επίθεση αποτέλεσε αντίδραση σε αυτό που η ομάδα χαρακτήρισε ως παραβιάσεις του εναερίου χώρου και της κυριαρχίας της Υεμένης από τη Σαουδική Αραβία στις επαρχίες Σαάδα και Χατζά.
Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο για την είδηση από τη Σαουδική Αραβία.