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Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης συνεργάζεται με τον πρόεδρο του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, Οζγκιούρ Οζέλ, για την ίδρυση ενός νέου πολιτικού φορέα.

Ο Ιμάμογλου επιδιώκει την άμεση ίδρυση του κόμματος θεωρώντας ότι αυτή η κίνηση θα συμβάλει στην αποφυλάκισή του.

Ο ίδιος προτείνει τον Οζέλ ως υποψήφιο για την προεδρία της χώρας, ενώ ο τελευταίος αποτελεί τον βασικό του πολιτικό σύμμαχο.

Η πολιτική κατάσταση περιπλέκεται καθώς δικαστική απόφαση ακύρωσε πρόσφατα το συνέδριο εκλογής του Οζέλ στην ηγεσία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος.

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Ο Εκρέμ Ιμάμογλου παραμένει προφυλακισμένος στην Τουρκία, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες που αφορούν πολιτική κατασκοπεία και εκτεταμένες υποθέσεις διαφθοράς, με τις εισαγγελικές αρχές της χώρας να έχουν ζητήσει ποινές φυλάκισης από 15 έως 20 χρόνια.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα τουρκικά μίντια, ο πρώην δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης μαζί με τον Οζγκιούρ Οζέλ, εργάζονται για την ίδρυση ενός νέου κόμματος, που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στην αποφυλάκιση του Ιμάμογλου.

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Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης εργάζεται ακατάπαυστα από τις τουρκικές φυλακές, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην ίδρυση του νέου κόμματος, παρά στις επερχόμενες δίκες που τον αφορούν.

Ο Ιμάμογλου φαίνεται πως βιάζεται και «τρέχει» να προλάβει τις εξελίξεις, θέλοντας το νέο κόμμα να ιδρυθεί το συντομότερο δυνατό. Ο πρώην δήμαρχος Κωνσταντινούπολης φέρεται να έχει δηλώσει πρόθυμος να αναλάβει την ηγεσία του νέου κόμματος, προτείνοντας τον Οζέλ να είναι ο βασικός υποψήφιος για την προεδρία της χώρας.

Παρόλα αυτά, ο Οζέλ φαντάζει ως το απόλυτο φαβορί για την ηγεσία του νέου κόμματος στην Τουρκία. Ακόμα και έτσι, ο Ιμάμογλου θεωρεί ότι δεν είναι δυνατόν ένας εκ των ηγετών ενός νεοσύστατου κόμματος να παραμένει προφυλακισμένος. Αρκετοί υποστηρίζουν μάλιστα ότι εάν ο Ιμάμογλου ήταν πρόεδρος του CHP κατά την διάρκεια της επιχείρησης στον δήμο Κωνσταντινούπολης, τότε δεν θα γινόταν να είχε συλληφθεί.

Ποιος είναι ο Οζγκιούρ Οζέλ

Ο Οζγκιούρ Οζέλ είναι Τούρκος πολιτικός και από τον Νοέμβριο του 2023 πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP), του μεγαλύτερου κόμματος της τουρκικής αντιπολίτευσης. Γεννήθηκε το 1974 στη Μανίσα, είναι φαρμακοποιός στο επάγγελμα και εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής του CHP το 2011.



Διετέλεσε επί χρόνια κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος, ενώ το Νοέμβριο του 2023 επικράτησε του Κεμάλ Κιλιντσάρογλου στο συνέδριο του CHP και ανέλαβε την ηγεσία του κόμματος, προβάλλοντας την ανάγκη ανανέωσης.

Σήμερα θεωρείται ο βασικός πολιτικός σύμμαχος του Ιμάμογλου. Μετά τη σύλληψη και προφυλάκιση του πρώην δημάρχου, ο Οζέλ έχει αναλάβει την πολιτική εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης, οργανώνοντας συγκεντρώσεις και περιοδείες σε όλη την Τουρκία.

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Τον Μάιο του 2026, τουρκικό δικαστήριο ακύρωσε το συνέδριο του CHP του 2023, με το οποίο είχε εκλεγεί πρόεδρος ο Οζέλ και επανέφερε στην ηγεσία τον Κιλιντσάρογλου. Η απόφαση αυτή αμφισβητείται έντονα από τον Οζέλ και τους υποστηρικτές του ως πολιτικά υποκινούμενη.

Για τον Ιμάμογλου είναι ζωτικής σημασίας να υπάρχει ένα κόμμα που θα τον στηρίζει. Γνωρίζει ότι ένα CHP υπό την ηγεσία του Κιλιντσάρογλου δεν θα σταθεί στο πλευρό του. Μάλιστα, πιστεύει ότι θα τον διαγράψουν και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο Οζέλ φαντάζει ως ο ιδανικός σύμμαχος.

Πηγή: Hurriyet

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