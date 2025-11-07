Με δάκρυα στα μάτια ζήτησε συγγνώμη ο πρόεδρος των καλλιστείων Miss Universe Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ για τη δημόσια επίπληξη του προς τη Μις Μεξικό σε εκδήλωση που προκάλεσε την αποχώρηση πολλών υποψηφίων για τον τίτλο, μεταξύ των οποίων και την νικήτρια του 2024 Βικτόρια Θίλβινγκ.

«Είμαι άνθρωπος. Δεν ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο», είπε ο διευθυντής της Miss Universe Thailand ενώ δίπλα του στεκόταν ένας άνδρας που κρατούσε χαρτομάντιλα προφανώς για να σκουπίσει τα δάκρυά του ο Ιτσαραγκρισίλ.

Λίγο αργόερα, σε άλλη εκδήλωση που παραβρέθηκε ζήτησε ξανά συγγνώμη απευθυνόμενος στις υποψήφιες καλλονές που στεκόντουσαν πίσω του.

«Δεν είχα πρόθεση να βλάψω κανέναν, γιατί σας σέβομαι όλους. Λυπάμαι πολύ που συνέβη αυτό. Πρώτα, πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από τις υποψήφιες. Αν κάποιος επηρεάστηκε και δεν ένιωσε άνετα με αυτό που συνέβη, λυπάμαι πολύ» ανέφερε.

Το όλο περιστατικό άρχισε όταν ο Ναουάτ Ιτσαραγκρισίλ άρχισε να μιλάει για την απουσία της Μεξικανής, Μελίσα Φλόρες Μπος, από μια φωτογράφιση χορηγών. Στο βίντεο ακούγεται να της ζητά να σηκωθεί όρθια και να δώσει εξηγήσεις μπροστά στις κάμερες και ενά όλα αυτά μεταδίδονταν live.

The moment things got heated between Papa Nawat and Miss Universe Mexico prompting Queen Victoria Kjær Theilvig and the other girls leaving the venue.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse #MGIxMU pic.twitter.com/Wmn8bvNEMM — Yashael 👑❣️📸 (@Dainsleif_10) November 4, 2025

Όταν εκείνη εμφανώς σε άβολη θέση απάντησε ότι δεν ήθελε να επιπλήττεται δημόσια μπροστά στις συναδέλφους της, ο Ναουάτ πήρε το μικρόφωνο για να την διακόψει και, σύμφωνα με πληροφορίες, την αποκάλεσε «χαζή».

Στη συνέχεια, δε, έδωσε εντολή στο προσωπικό ασφαλείας να συνοδεύσει τη Μις Μεξικό έξω από το ξενοδοχείο, αφού εκείνη επέμεινε να «χρησιμοποιήσει τη φωνή της».

Η κίνηση αυτή, όμως, προκάλεσε αντιδράσεις από άλλες υποψήφιες για τον τίτλο της Miss Universe οι οποίες σηκώθηκαν από τις θέσεις τους για να αποχωρήσουν από την εκδήλωση. «Σταματήστε, σταματήστε» τους φώναξε ο πρόεδρος των καλλιστείων, χωρίς αποτέλεσμα.

Day 3 Eskandalo.

Miss Universe 2024 Victoria Kjær Theilvig and some of the girls walked out minutes before the orientation started.#MissUniverse2025 #74thMissUniverse #MissUniverse pic.twitter.com/PahDM5QSrI Advertisement November 4, 2025

Ανάμεσα στις καλλονές που αποχώρησαν ήταν και η νικήτρια του διαγωνισμού του 2024, Βικτόρια Θίλβινγκ η οποία είπε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν έξω από την αίθουσα, «πρόκειται για τα δικαιώματα των γυναικών. Λυπάμαι πολύ, πρέπει να κάνουμε κάτι μεγαλύτερο. Τους σεβόμαστε όλους, αλλά δεν πρέπει να χειριζόμαστε έτσι τα πράγματα».

«Το να καταστρέφεις μια άλλη κοπέλα είναι κάτι παραπάνω από ασέβεια και δεν είναι κάτι που έχω κάνει ποτέ. Γι’ αυτό παίρνω το παλτό μου και φεύγω» πρόσθεσε η Θίλβινγκ σε μια κίνηση που χαρακτηρίστηκε στα social media ως «η δυνατή πράξη στην ιστορία του Miss Universe».

Άλλοι, ωστόσο, κατηγόρησαν την Δανή κάτοχο του τίτλου ότι παραβίασε το πρωτόκολλο και διέκοψε μια επίσημη εκδήλωση.

Μετά το επεισόδιο, η Θίλβινγκ ανέβασε μια φωτογραφία της μαζί με την Μπος στη σκηνή των καλλιστείων Miss Universe γράφοντας: «Πάντα περήφανη για την @fatimaboschfdz μου. Το να υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά είναι μια από τις πιο σημαντικές πράξεις αυτοσεβασμού και δύναμης που μπορείς να δείξεις. Σημαίνει να γνωρίζεις την αξία σου, να θέτεις όρια και να μην επιτρέπεις σε κανέναν και σε τίποτα να υπονομεύσει τη φωνή ή την αξία σου. Σημαίνει να αναγνωρίζεις ότι έχεις το δικαίωμα να ακουστείς, να εκφράσεις τις απόψεις σου και να κυνηγήσεις τα όνειρά σου, ανεξάρτητα από τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσεις. Αρκετά πια, οι φωνές μας θα ακουστούν δυνατά και καθαρά!»