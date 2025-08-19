Ένας σέρφερ γλίτωσε από θαύμα μετά από μια τρομακτική επίθεση από έναν τεράστιο λευκό καρχαρία στα ανοικτά της Νέας Νότιας Ουαλίας, με αποτέλεσμα η σανίδα του να καταστραφεί ολοσχερώς και τους υπόλοιπους λουόμενους να μείνουν σε κατάσταση σοκ.

Ο Μπραντ Ρος έκανε σερφ στην παραλία Καμπαρίτα γύρω στις 7:30 π.μ. τη Δευτέρα 18 Αυγούστου, όταν ένας καρχαρίας μήκους 4,5 μέτρων του επιτέθηκε, δαγκώνοντας τη σανίδα του. Παρά το περιστατικό, ο Ρος βγήκε στη στεριά χωρίς γρατσουνιά.

Advertisement

Advertisement

«Ο άντρας καθόταν στη σανίδα του και ο καρχαρίας κυριολεκτικά την δάγκωσε», δήλωσε η δασκάλα γιόγκα Kym Falvey, που ήταν μάρτυρας της επίθεσης. «Η σανίδα απλώς έσκασε σαν να εξερράγη… Πέταξε στον αέρα».

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο, ο Ρος φαίνεται να φτάνει στην ακτή με την κατεστραμμένη σανίδα του, τρομαγμένος αλλά καλά στην υγεία του. Από τη σανίδα, που είχε σπάσει στα δύο, έλειπε ένα μεγάλο κομμάτι σε σχήμα δαγκωματιάς — το οποίο οι αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν αργότερα ότι προερχόταν από μεγάλο λευκό καρχαρία.

«Είναι ένα αρκετά άγριο δάγκωμα και μεγάλο», ανέφερε ο Ντέιβ Ρόουπ από την οργάνωση Surf Life Saving Far North Coast. «Ο Ρος είναι πολύ, πολύ τυχερός. Αν ήμουν στη θέση του, θα αγόραζα λαχείο».

Οι ναυαγοσώστες απέκλεισαν την παραλία Cabarita και τον κοντινό όρμο Norries, τοποθέτησαν προειδοποιητικές πινακίδες και χρησιμοποιούσαν drones για παρακολούθηση της περιοχής.

Σύμφωνα με την εφαρμογή SharkSmart της κυβέρνησης της Νέας Νότιας Ουαλίας, ένας μεγάλος λευκός καρχαρίας μήκους 4,5 μέτρων πιάστηκε και απελευθερώθηκε στην ίδια παραλία λίγες ώρες μετά την επίθεση.

Ο φίλος του Ρος, Κέιν Ντάγκλας, που έκανε κουπί κοντά, περιέγραψε την επίθεση: «Η σανίδα δεν άντεξε, το ένα μισό πήγε προς τη μία πλευρά, το άλλο μισό προς την άλλη, και υπήρχαν μόνο ξύλο και συντρίμμια παντού».

Advertisement

Παρά τον φόβο, ο Ρος παρέμεινε εκπληκτικά ψύχραιμος. Ο κατασκευαστής της σανίδας του, Τζέισον Τζέιμσον, ανέφερε: «Πιο πολύ αναστατώθηκε για τη σανίδα. Ήταν μια βαριά και γερή σανίδα, και μόνο ένα δάγκωμα την κατέστρεψε. Η δύναμη του δαγκώματος είναι δύσκολο να κατανοηθεί».

Το περιστατικό συνέβη στο ίδιο σημείο όπου πριν από δύο μήνες ένα 16χρονο αγόρι τραυματίστηκε σοβαρά από καρχαρία, πυροδοτώντας νέες ανησυχίες για τη δραστηριότητα καρχαριών στην περιοχή κατά την περίοδο μετανάστευσης των φαλαινών.

Σύμφωνα με το Διεθνές Αρχείο Επιθέσεων Καρχαρία του Πανεπιστημίου της Φλόριντα, το 2024 έχουν καταγραφεί 47 επιβεβαιωμένα περιστατικά απρόκλητων δαγκωμάτων καρχαρία, εκ των οποίων τα 28 σε παραλίες των ΗΠΑ. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα, μεγάλος λευκός καρχαρίας εντοπίστηκε πολλές φορές στα ανοικτά των ακτών του Σκάρμπορο, στο Μέιν.

Advertisement

Πηγή: 9news.com.au