Μια Βρετανίδα σέρφερ ενδέχεται να έχει γράψει ιστορία, καθώς φαίνεται πως «δάμασε» το μεγαλύτερο κύμα που έχει επιχειρηθεί ποτέ από γυναίκα.

Η 30χρονη Λόρα Κρέιν συμμετείχε το Σάββατο στο Nazaré Big Wave Challenge στην Πορτογαλία, όταν αναμετρήθηκε με το γιγαντιαίο τείχος νερού. Το Βιβλίο Γκίνες αξιολογεί αυτή τη στιγμή την προσπάθειά της.

Το ρεκόρ γυναικών κατέχει μέχρι σήμερα η Βραζιλιάνα Μάγια Γκαμπέιρα, η οποία τον Φεβρουάριο του 2020 είχε σερφάρει κύμα ύψους 22,4 μέτρων στην πορτογαλική παραθαλάσσια πόλη Ναζαρέ, ωστόσο η Κρέιν δηλώνει βέβαιη πως το κύμα που αντιμετώπισε ήταν ψηλότερο.

Η ίδια δήλωσε στους Times ότι ο οδηγός του τζετ σκι που τη ρυμούλκησε την προειδοποίησε πως το κύμα «θα ήταν βόμβα», τη στιγμή που την άφηνε πάνω στο κύμα με ταχύτητα περίπου 30 μίλια την ώρα. Περιέγραψε την εμπειρία ως «πτήση».

«Είναι απλώς τρελό, μια απόλυτη εμπειρία εξόδου από το σώμα, για την οποία δεν έχω λόγια», είπε στους Times, καθώς ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει ακόμη ένα τεράστιο κύμα μέσα στην εβδομάδα.

«Κινείσαι τόσο γρήγορα και δεν έχεις μεγάλο έλεγχο σε ό,τι πρόκειται να συμβεί. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να εμπιστευτείς τον εαυτό σου, την προπόνησή σου, το σώμα και το μυαλό σου, και να εμπιστευτείς τον ωκεανό ότι όλα θα πάνε καλά», πρόσθεσε.

«Καθώς κοίταξα πίσω από τον ώμο μου και είδα αυτό το πράγμα, το πρώτο συναίσθημα είναι ο φόβος – που είναι η φυσική αντίδραση του σώματος στον κίνδυνο – και το επόμενο βήμα είναι να τον ελέγξεις πραγματικά, να είσαι απόλυτα παρούσα στη στιγμή και να εμπιστευτείς ότι μπορείς να τα καταφέρεις».

Το μικρό ψαροχώρι Ναζαρέ, βόρεια της Λισαβόνας, μετατρέπεται τον χειμώνα σε παράδεισο των σέρφερ, καθώς ένα υποθαλάσσιο φαράγγι βάθους περίπου τριών μιλίων μπορεί να δημιουργήσει κύματα ύψους έως και ενός δεκαώροφου κτιρίου.

Στο παρελθόν, ο Μάρσιο Φρέιρε, βετεράνος του αθλήματος, έχασε τη ζωή του το 2023, όταν εξαφανίστηκε στην προσπάθειά του να δαμάσει ένα από τα γιγαντιαία κύματα. Αρκετοί ακόμη άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Η Κρέιν είναι η πρώτη Βρετανίδα που αντιμετώπισε τα γιγαντιαία κύματα πέρυσι.

Νωρίτερα φέτος, έσπασε τον αστράγαλό της ενώ έκανε σερφ σε ένα τεράστιο κύμα της Ναζαρέ κατά τη διάρκεια προπόνησης, ωστόσο συνέχισε ακούραστα την προσπάθεια για να επιστρέψει στους αγώνες αυτόν τον χειμώνα.

Όπως είπε, η γωνία της λήψης είναι παρόμοια με εκείνη της Γκαμπέιρα, επομένως η σύγκριση δεν θα είναι ιδιαίτερα δύσκολη.

Η διαδικασία επαλήθευσης μπορεί να διαρκέσει πολλούς μήνες, ακόμη και χρόνια, καθώς οι ειδικοί προσπαθούν να υπολογίσουν το πραγματικό ύψος του κύματος.

Αφού βγήκε από το κύμα σώα και αβλαβής, ξέσπασε σε κλάματα όταν την περισυνέλεξε η ομάδα υποστήριξής της με τζετ σκι.

«Ήταν απλώς απίστευτα δάκρυα ευτυχίας και χαράς, γιατί κατάφερα να ζήσω αυτή τη μοναδική εμπειρία με ένα κύμα που έχω δει στα όνειρά μου αμέτρητες φορές», είπε.

«Υπάρχει πάντα μια τεράστια ανακούφιση. Τη στιγμή που κοιτάζεις πίσω από τον ώμο σου στο πιο κρίσιμο σημείο, όταν το κύμα σπάει πάνω από το κεφάλι σου, προσπαθείς απλώς να μη σε κυριεύσει ο πανικός για το τι ορθώνεται πίσω σου. Και υπάρχει μια μεγάλη στιγμή ανακούφισης όταν ο οδηγός είναι εκεί για να σε πάρει».

«Μόλις βγήκα από το νερό, ο φωτογράφος μού είπε: “Δεν νομίζω ότι καταλαβαίνεις πόσο τεράστιο ήταν αυτό το κύμα”».

Τη στιγμή που βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη ο αγώνας, η διοργάνωση διακόπηκε λόγω τεχνικού προβλήματος.

Παρά τη σύγχυση σχετικά με το αν επιτρεπόταν ή όχι να συνεχίσουν το σερφ, εκείνη και ο Βρετανός Άντριου Κότον βγήκαν ξανά και συνέχισαν.

«Οι περισσότεροι σέρφερ τα μάζεψαν, αλλά εγώ δεν μπορούσα», είπε. «Μου απέμεναν μόνο λίγες ώρες και το κύμα εξασθενούσε. Ήταν μια πραγματική μάχη με τον χρόνο».

Η ιστορία της Κρέιν

Αφού μετακόμισε στο Ντέβον σε ηλικία οκτώ ετών, η Κρέιν ερωτεύτηκε το σερφ, ωστόσο η πορεία μέχρι εδώ δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα.

Έχει χρειαστεί να ξεπεράσει τον σεξισμό, μια διατροφική διαταραχή και τη σήψη, καταφέρνοντας παράλληλα να ξαναχτίσει την αυτοπεποίθησή της πάνω στα κύματα.

Σε ηλικία μόλις 12 ετών είχε ήδη κατακτήσει αρκετούς τίτλους στο σερφ και ταξίδευε σε όλο τον κόσμο με μερικούς από τους μεγαλύτερους χορηγούς του αθλήματος.

Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, όπως λέει, ο κόσμος του σερφ αντιμετώπιζε τις γυναίκες περισσότερο ως μοντέλα παρά ως αθλήτριες.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν όταν, στα 15 της, την ενθάρρυναν να ανεβάζει φωτογραφίες με μπικίνι ή δίπλα σε μια σανίδα του σερφ, αλλά ποτέ την ώρα που έκανε σερφ. Μέχρι τα 16 της είχε αναπτύξει και διατροφική διαταραχή, κάτι που δεν ήταν ασυνήθιστο για τις γυναίκες σέρφερ.

Αφού έκανε ένα διάλειμμα για να απομακρυνθεί από όλες αυτές τις πιέσεις, εμφανίστηκε στο Love Island, χωρίς να είναι προετοιμασμένη για την έντονη κριτική που ακολούθησε, μεταξύ άλλων επειδή έδειχνε διαφορετική από τις υπόλοιπες κοπέλες.

Όταν μετακόμισε στο Λονδίνο το 2018, εισήχθη στο νοσοκομείο με σήψη. Η Κρέιν πιστεύει ότι αυτό ήταν ο τρόπος του σώματός της να απορρίψει έναν γρήγορο, πιεστικό τρόπο ζωής, μακριά από τη θάλασσα.

Η προετοιμασία για τη Ναζαρέ περιλάμβανε μήνες σωματικής και ψυχικής εκπαίδευσης, με έμφαση στο να μαθαίνει να παραμένει ψύχραιμη όταν ένιωθε στρες.