Ομογενής είναι ο 57χρνος νεκρός σέρφερ στο Λονγκ Ριφ Μπιτς του Σίντεϊ στην Αυστραλία στον οποίο επιτέθηκε καρχαρίας. Πρόκειται για το πρώτο τέτοιους έιδους συμβάν που σημειώνεται εδώ και πάνω από τριάμισι χρόνια στην περιοχή και υποχρέωσε τις αρχές να κλείσουν ορισμένες παραλίες.

Πρόκειται για τον Μέρκιουρι Ψυλάκης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα με νέα της ομογένειας Νέος Κόσμος, και έκανε σερφ με μια ομάδα φίλων λίγο μετά τις 9:30 το πρωί του Σαββάτου, όταν δέχθηκε την επίθεση.

Οι φίλοι του επέστρεψαν με ασφάλεια στην ακτή, αλλά το σώμα του άνδρα βρέθηκε αργότερα να επιπλέει στη θάλασσα και έλειπαν «άκρα».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ιστοσελίδας, ο Επιθεωρητής Στιούαρτ Τόμσον είπε πως ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο νερό για 30 λεπτά και ήταν μόνο 100 μέτρα από την παραλία, προτού «τόσο ο ίδιος όσο και η σανίδα του εξαφανιστούν κάτω από το νερό».

«Υπήρχαν δύο άλλοι σέρφερ που κατάφεραν να τον δουν στο νερό και να τον βγάλουν έξω», είπε.«Δυστυχώς, μέχρι τότε καταλαβαίνουμε ότι είχε χάσει πολύ αίμα και… η ανάνηψη δεν ήταν δυνατή».

Του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, αλλά άφησε την τελευταία του πνοή επί τόπου.

Η Αστυνομία έκλεισε την παραλία και συνεργάζεται με ειδικούς στην άγρια ζωή για να καθορίσει το είδος του καρχαρία που εμπλέκεται στο τραγικό συμβάν.

«Είναι ένα τρομερό γεγονός» είπε, όσο και «σπάνιο, από αυτά που συμβαίνουν πολύ, πολύ σπάνια… μια μεγάλη τραγωδία».

Ο άνδρας αφήνει πίσω του τη σύζυγο του και τη μικρή τους κόρη.

Στο μεταξύ, κομμάτια από τη σανίδα του σερφ ανακτήθηκαν και στάλθηκαν για εξέταση, ενώ οι παραλίες από το Μάνλυ έως το Νάραμπιν Manly έκλεισαν μέχρι νεωτέρας.

Ο πρωθυπουργός της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς χαρακτήρισε την επίθεση μια φρικτή τραγωδία.«Η καρδιά μου είναι με την οικογένεια και τους φίλους του θύματος», ανέφερε σε δήλωσή του. «Οι επιθέσεις καρχαριών είναι σπάνιες, αλλά αφήνουν ένα τεράστιο αποτύπωμα σε όλους τους εμπλεκόμενους, ιδιαίτερα στην πολύ δεμένη κοινότητα των σέρφερ».

Ο Τσαρλς Πράιορ, 33 ετών, έμαθε για την εμφάνιση καρχαρία καθώς ετοιμαζόταν να μπει στη θάλασσα, αφού η σύζυγός του βγήκε από το νερό για να αναλάβει τη φροντίδα του μωρού τους.

«Σκέφτηκα, ‘εντάξει, ό,τι να ’ναι, πάντα υπάρχουν καρχαρίες στο νερό … μετά κάποιος είπε ‘μην μπεις, μόλις δέχθηκε επίθεση ένας άντρας’», δήλωσε στο AAP.

Άλλοι σέρφερ άρχισαν να κάνουν κουπί προς μια μαύρη φιγούρα στο νερό, το οποίο ο κ. Prior σύντομα κατάλαβε ότι ήταν το σώμα του άνδρα.

Αυτός και άλλοι σέρφερ βοήθησαν να μεταφερθεί ο άνδρας στην ακτή ενώ συγγενικά πρόσωπα του θύματος, έσπευσαν, συντετριμμένα, επί τόπου.

Ένας άλλος σέρφερ περιέγραψε ότι είδε έναν «τεράστιο λευκό» καρχαρία, μήκους έως έξι μέτρων. «Είναι προφανώς τεράστιος, δεδομένου ότι μόλις αφαίρεσε σχεδόν καθαρά τα δύο πόδια και το αριστερό του χέρι».

Η τελευταία θανατηφόρα επίθεση καρχαρία στο Σίδνεϊ σημειώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, όταν ο Βρετανός εκπαιδευτής καταδύσεων Simon Nellist έχασε τη ζωή του από λευκό καρχαρία στο Little Bay στα ανατολικά της πόλης.

Στις Βόρειες Παραλίες, η τελευταία γνωστή θανατηφόρα επίθεση ήταν στο North Narrabeen πριν από 90 χρόνια.

