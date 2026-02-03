Ένα σοβαρό σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε έπειτα από αστυνομική έφοδο σε βουδιστικό ναό της Ταϊλάνδης κάνει τον γύρο του κόσμου, προκαλώντας έντονους τριγμούς στη βουδιστική ιεραρχία της χώρας.

Οι Αρχές συνέλαβαν τέσσερις μοναχούς στον ναό Phrom Sunthon, στην επαρχία Chonburi, μετά τον εντοπισμό πορνογραφικού υλικού, ερωτικών βοηθημάτων, μετρητών, όπλου και στοιχείων που παραπέμπουν σε επαφές με συνοδούς. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιανουαρίου, έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για χρήση ναρκωτικών και κατοχή πυροβόλων όπλων εντός του μοναστηριού.

Buddhist monks are 'caught with stash of porn, sex toys, penis pump and an escort list' in police raid at Thai temple https://t.co/yYGb9vHhP1 — Daily Mail (@DailyMail) February 2, 2026

Κατά τις έρευνες βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, 2.070 λίρες σε μετρητά, ένα πιστόλι, DVD με πορνογραφικό περιεχόμενο, λίστα επαφών με συνοδούς και ένα ερωτικό βοήθημα. Τρεις από τους μοναχούς υποβλήθηκαν σε τεστ και βρέθηκαν θετικοί στη χρήση μεθαμφεταμίνης, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές υποψίες των Αρχών. Συνελήφθη επίσης και ο ηγούμενος του ναού.

Και οι τέσσερις αποβλήθηκαν άμεσα από το μοναχικό τάγμα και τους απαγορεύτηκε κάθε θρησκευτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τη Διοίκηση Εσωτερικής Ασφάλειας της περιφέρειας, οι τρεις μοναχοί που έκαναν χρήση ναρκωτικών θα σταλούν σε κέντρα απεξάρτησης, ενώ ο ηγούμενος παραδόθηκε στις αρχές μετανάστευσης και αναμένεται να απελαθεί.

Ένας από τους συλληφθέντες ισχυρίστηκε ότι έκανε χρήση μεθαμφεταμίνης για λόγους υγείας, υποστηρίζοντας πως προσπαθούσε να αντιμετωπίσει έντονους πόνους που σχετίζονται με διαβήτη και υπέρταση.

Το περιστατικό προστίθεται σε μια μακρά σειρά υποθέσεων που έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών προς τη βουδιστική τάξη στην Ταϊλάνδη. Παρότι το 93,4% του πληθυσμού δηλώνει βουδιστής και στη χώρα λειτουργούν περίπου 45.000 ναοί, σκάνδαλα διαφθοράς, κατάχρησης χρημάτων και ανάρμοστης συμπεριφοράς μοναχών έρχονται συχνά στο φως της δημοσιότητας.

Οι Αρχές διαμηνύουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, με στόχο την αποκατάσταση της διαφάνειας και της εμπιστοσύνης στους θρησκευτικούς θεσμούς της χώρας.

Με πληροφορίες από Daily Mail