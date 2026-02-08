Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στην Ιταλία με αφορμή τη διεξαγωγή των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων, καθώς επεισόδια, σαμποτάζ και συγκρούσεις επισκίασαν την πρώτη ημέρα των διοργανώσεων. Η πρωθυπουργός της χώρας, Τζόρτζια Μελόνι, αντέδρασε έντονα, εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση κατά όσων αντιδρούν στους Αγώνες.

Σύμφωνα με τις ιταλικές αρχές, σημειώθηκε δολιοφθορά σε σιδηροδρομικές γραμμές, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στα δρομολόγια των τρένων, ενώ συγκρούσεις ξέσπασαν σε μικρή απόσταση από το Ολυμπιακό Χωριό του Μιλάνου, ανάμεσα σε διαδηλωτές και αστυνομικές δυνάμεις.

Τα γεγονότα αυτά προκάλεσαν την οργισμένη αντίδραση της Ιταλίδας πρωθυπουργού, η οποία με ανάρτησή της στο διαδίκτυο εξέφρασε τη στήριξή της στην αστυνομία και έστειλε σαφές μήνυμα προς όσους, όπως ανέφερε, υπονομεύουν τη χώρα εκ των έσω.

«Χιλιάδες Ιταλοί, τις ώρες αυτές εργάζονται για να πάνε όλα καλά, στην Χειμερινή Ολυμπιάδα. Πάρα πολλοί είναι εθελοντές, διότι επιθυμούν να ξεχωρίσει το Έθνος τους, να τύχει σεβασμού και θαυμασμού», έγραψε χαρακτηριστικά η Τζόρτζια Μελόνι.

Στη συνέχεια, η πρωθυπουργός εξαπέλυσε σκληρή ρητορική κατά των διαδηλωτών:

«Υπάρχουν, όμως, κι αυτοί: οι εχθροί της Ιταλίας και των Ιταλών, οι οποίοι διαδηλώνουν “κατά των Ολυμπιακών Αγώνων”, στέλνοντας τις συγκεκριμένες εικόνες στις τηλεοράσεις της μισής υφηλίου».

Κλείνοντας την τοποθέτησή της, αναφέρθηκε εκ νέου στο σαμποτάζ των σιδηροδρόμων και επανέλαβε την αλληλεγγύη της στις δυνάμεις ασφαλείας:

«Κάποιοι άλλοι έκοψαν και τα σιδηροδρομικά καλώδια, για να εμποδίσουν τις αναχωρήσεις των τρένων. Αλληλεγγύη, για μια ακόμη φορά, στις αστυνομικές δυνάμεις, στην πόλη του Μιλάνου, σε όλους όσους θα δουν να ακυρώνεται η δουλειά τους, από αυτές της συμμορίες εγκληματιών».