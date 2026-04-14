

Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη, σε τηλεφωνική συνομιλία με τη μεγαλύτερη εφημερίδα της Ιταλίας, την «Corriere della Sera», ότι «σοκαρίστηκε» από την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι και ότι είχε λανθασμένα πιστέψει ότι διέθετε το θάρρος που απαιτείται για να βοηθήσει τις ΗΠΑ στον πόλεμο τους με το Ιράν.



«Η Τζιόρτζια Μελόνι δεν θέλει να μας βοηθήσει στον πόλεμο, είμαι σοκαρισμένος», δήλωσε ο Τραμπ στην Corriere.



«Αρέσει στον κόσμο το γεγονός ότι η Πρόεδρός σας δεν κάνει τίποτα για να πάρει το πετρέλαιο;», ρώτησε ο Τραμπ. «Της αρέσει αυτό; Δεν μπορώ να το φανταστώ. Είμαι σοκαρισμένος από αυτήν. Νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος». Ο Τραμπ κριτίκαρε επίσης την Μελόνι, η οποία καταδίκασε την επίθεσή του εναντίον του Πάπα Λέοντα ΙΔ’ ως «απαράδεκτη». «Αυτή είναι η απαράδεκτη, επειδή δεν την νοιάζει αν το Ιράν διαθέτει πυρηνικό όπλο και θα ανατίναζε την Ιταλία σε δύο λεπτά αν είχε την ευκαιρία», είπε.