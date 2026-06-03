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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου προσπάθησε να υποβαθμίσει τις κατά καιρούς εντάσεις με τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τις αποκαλύψεις για μια ιδιαίτερα έντονη τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών. Την ίδια στιγμή, χαρακτήρισε τον Αμερικανό πρόεδρο ως τον «μεγαλύτερο φίλο του Ισραήλ στον Λευκό Οίκο» και υπογράμμισε ότι οι δύο πλευρές παραμένουν απόλυτα ευθυγραμμισμένες σε βασικά ζητήματα που αφορούν το Ιράν.

Μιλώντας στο CNBC, ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι υπάρχουν περιστασιακές τακτικές διαφωνίες ανάμεσα στις δύο κυβερνήσεις, σημειώνοντας ωστόσο ότι αυτές «επιλύονται». Παράλληλα, απέφυγε να σχολιάσει δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι ο Τραμπ τον αποκάλεσε σε τηλεφωνική συνομιλία «τρελό» και φέρεται να είπε πως χωρίς τη δική του στήριξη θα βρισκόταν στη φυλακή. «Δεν πρόκειται να μπω σε λεπτομέρειες», απάντησε χαρακτηριστικά.

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Δεν θα υπάρξει ειρήνη χωρίς την ρήξη της Χεζμπολάχ – Η Τεχεράνη δεν πρέπει να εξελιχθεί σε απειλή

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι ο Λίβανος πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί και ότι η Χεζμπολάχ οφείλει να αφοπλιστεί, υποστηρίζοντας πως δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη χωρίς την ήττα της σιιτικής οργάνωσης. Παράλληλα, υπερασπίστηκε τις ισραηλινές επιχειρήσεις στον Λίβανο, υποστηρίζοντας ότι πολλοί από όσους στρέφονται κατά του Ισραήλ βρίσκονται στη Βηρυτό.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ζήτημα του Λιβάνου αποτελεί ένα από τα βασικά εμπόδια στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, καθώς το Ιράν επιμένει ότι το Ισραήλ πρέπει να σταματήσει τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Νετανιάχου υπογράμμισε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν κοινό στόχο: να μην επιτραπεί στην Τεχεράνη να εξελιχθεί σε απειλή για το Ισραήλ και τις ΗΠΑ. Όπως είπε, «τίποτα δεν έχει τελειώσει ακόμη με το Ιράν», παρότι εκτίμησε ότι η ιρανική ηγεσία έχει αποδυναμωθεί σημαντικά.

Παράλληλα, σημείωσε ότι εναπόκειται στον Αμερικανό πρόεδρο να αποφασίσει αν θα απαιτηθεί νέα στρατιωτική κλιμάκωση, τονίζοντας ότι τόσο οι αμερικανικές όσο και οι ισραηλινές δυνάμεις είναι έτοιμες για κάθε ενδεχόμενο. Υποστήριξε ακόμη ότι το άνοιγμα στα Στενά του Ορμούζ μπορεί να επιβληθεί ακόμη και με στρατιωτικά μέσα και ανέφερε ότι ο Τραμπ εξετάζει διαφορετικές επιλογές διαχείρισης της κρίσης, με τους δύο ηγέτες να επικοινωνούν περίπου κάθε δύο ημέρες.

Ο Νετανιάχου πρόσθεσε επίσης ότι το Ιράν δεν έχει ακόμη συμφωνήσει να απομακρύνει το πυρηνικό του υλικό από τη χώρα, αλλά εκτίμησε ότι οι διεθνείς πιέσεις προς την Τεχεράνη αυξάνονται.

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«Οι Ευρωπαίοι δεν έχουν κότσια»

Αναφερόμενος στην Ευρώπη, εξαπέλυσε δριμεία κριτική σε Ευρωπαίους ηγέτες, όπως τον Εμάνουελ Μακρόν, κατηγορώντας τους για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις ριζοσπαστικές ισλαμικές μειονότητες στις χώρες τους, τον οποίο χαρακτήρισε «ντροπιαστικό». «Ξέρουν ότι τους προστατεύουμε κι αυτούς, αλλά δεν έχουν τα κότσια να σταθούν απέναντι στο πρόβλημα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η στάση τους δεν συμβάλλει στην υπεράσπιση του πολιτισμού από «βαρβάρους».

Υποστήριξε ακόμη ότι το Ισραήλ και οι σύμμαχοί του «πολεμούν για τη σωστή πλευρά της ιστορίας», καθώς το Ιράν, όπως είπε, επιδιώκει την καταστροφή του Ισραήλ, των ΗΠΑ και των δυτικών δημοκρατιών. «Όταν πολεμάμε το Ιράν, δεν πολεμάμε μόνο για εμάς αλλά και για εσάς, και για την Ευρώπη», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας ότι η σύγκρουση έχει παγκόσμια διάσταση.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι προτιμά «ένα αρνητικό κύριο άρθρο από μια θετική νεκρολογία», κάνοντας αναφορά στην ιστορική καταδίωξη των Εβραίων και φέρνοντας ως παράδειγμα το Ολοκαύτωμα, υποστηρίζοντας ότι οι Εβραίοι έχουν διαχρονικά αντιμετωπίσει δαιμονοποίηση.

Για την εκεχειρία με το Ιράν, έκανε λόγο για ένα συνεχιζόμενο «παιχνίδι τακτικής», προειδοποιώντας ότι η Τεχεράνη γνωρίζει πως μπορεί ανά πάσα στιγμή να υπάρξει επιστροφή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Επανέλαβε ότι «η απόφαση ανήκει στον πρόεδρο Τραμπ», προσθέτοντας ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι ΗΠΑ είναι πλήρως προετοιμασμένοι και ότι το Ιράν «παίζει με τη φωτιά».

Παράλληλα, εξήρε την αμερικανική στρατηγική αποκλεισμού ιρανικών λιμανιών στο Στενό του Ορμούζ, χαρακτηρίζοντάς την «ιδιοφυή κίνηση», ενώ σημείωσε ότι ήδη αναπτύσσονται εναλλακτικές διαδρομές για τη μεταφορά ενέργειας, ώστε να περιοριστεί η εξάρτηση από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα.

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Τέλος, εκτίμησε ότι στο Ιράν θα υπάρξει αλλαγή καθεστώτος, καθώς, όπως είπε, η σημερινή ηγεσία έχει αποδυναμωθεί «σε πολύ μεγάλο βαθμό». Υποστήριξε ότι τέτοιες εξελίξεις δεν μπορούν να προβλεφθούν χρονικά, φέρνοντας ως παραδείγματα ιστορικά γεγονότα όπως την πτώση του Τείχους του Βερολίνου και τις αλλαγές στη Ρουμανία, τα οποία –όπως είπε– δεν είχαν προβλεφθεί.

«Υπάρχουν τεράστιες ρωγμές στο Ιράν αυτή τη στιγμή», ανέφερε, προσθέτοντας ότι θεωρεί πως αυτές θα διευρυνθούν. Επανέλαβε ότι στηρίζει την ιδέα να βοηθηθεί ο ιρανικός λαός να ανατρέψει το καθεστώς, αν και ξεκαθάρισε ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να συμβεί σε συγκεκριμένο χρονικό σημείο που θα οριστεί πολιτικά.

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