Ένα τραγικό περιστατικό συγκλονίζει τη βόρεια Ινδονησία, όπου ένα αγόρι μόλις δέκα ετών έχασε τη ζωή του ύστερα από φονική επίθεση κροκοδείλου, μπροστά στα μάτια φίλων και κατοίκων της περιοχής.

Το παιδί, με το όνομα Άφαν, κολυμπούσε μαζί με δύο συνομήλικούς του στον ποταμό Ινγκόι, στη Νότια Χαλμαχέρα, το απόγευμα της Τρίτης, προσπαθώντας να δροσιστεί από τη ζέστη, όταν ξαφνικά δέχθηκε την επίθεση, αναφέρει η Daily Mail.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο κροκόδειλος όρμησε αιφνιδιαστικά από τα θολά νερά, άρπαξε το παιδί από τον κορμό και άρχισε να το τινάζει βίαια. Ο Άφαν φώναζε απεγνωσμένα για βοήθεια, όμως μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σύρθηκε κάτω από την επιφάνεια του ποταμού. Οι φίλοι του, τρομοκρατημένοι και ανήμποροι να αντιδράσουν, κατάφεραν να ξεφύγουν και έτρεξαν στο κοντινό χωριό για να ειδοποιήσουν τους κατοίκους και τις αρχές.

Παρά την άμεση κινητοποίηση, όταν έφτασε βοήθεια ήταν ήδη αργά. Βίντεο που κυκλοφόρησε τοπικά και προκάλεσε σοκ δείχνει τον κροκόδειλο να αναδύεται κοντά στην όχθη, κρατώντας στα σαγόνια του το άψυχο σώμα του παιδιού, πριν χαθεί και πάλι στα νερά. Το υλικό αυτό επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους της κοινότητας.

Αμέσως ξεκίνησε ευρείας κλίμακας επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών. Οι ομάδες χρησιμοποίησαν φουσκωτές λέμβους, μακρόστενες βάρκες της κοινότητας και αλιευτικά σκάφη, ερευνώντας τόσο τον ποταμό όσο και την παρακείμενη ακτογραμμή. Οι έρευνες διεξάγονταν με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς υπήρχε έντονος φόβος για νέες επιθέσεις κροκοδείλων.

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 18 Δεκεμβρίου, ο κροκόδειλος εντοπίστηκε ξανά κοντά σε προβλήτα χωριού. Λίγο αργότερα, αφού το ζώο απομακρύνθηκε, το σώμα του Άφαν βρέθηκε να επιπλέει σε μικρή απόσταση. Οι διασώστες ανέσυραν τη σορό και την παρέδωσαν στη συντετριμμένη οικογένεια του παιδιού.

Η τοπική αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ο ποταμός Ινγκόι αποτελεί γνωστό βιότοπο κροκοδείλων. Ο αρχηγός της αστυνομίας Νότιας Χαλμαχέρας προειδοποίησε ότι τα ερπετά εμφανίζονται συχνά στην περιοχή και παραμένουν σοβαρή απειλή για τους κατοίκους. Οικολόγοι επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους επιθέσεις αυξάνονται τα τελευταία χρόνια στην Ινδονησία, καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα περιορίζει τους φυσικούς βιότοπους των ζώων, φέρνοντάς τα όλο και πιο κοντά σε χωριά και κοινότητες.