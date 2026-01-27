Μια εκτεταμένη κατολίσθηση στην κωμόπολη Νίσεμι, στην ανατολική Σικελία, ανάγκασε πάνω από χίλιους κατοίκους να εγκαταλείψουν προσωρινά τα σπίτια τους. Το μέτωπο της καθίζησης ξεπερνά τα 4 χιλιόμετρα, ενώ οι Αρχές δημιούργησαν «κόκκινη ζώνη» απαγόρευσης πρόσβασης στην περιοχή.

Δεν αποκλείεται μάλιστα ο αριθμός των εκκενώσεων να αυξηθεί τις επόμενες ώρες.

Πολλά σπίτια κοντά στο σημείο υπέστησαν ζημιές, όμως χάρη στην έγκαιρη κινητοποίηση των αρχών δεν υπήρξαν τραυματίες.

Ένας από τους δύο κύριους δρόμους που συνδέουν το Νίσεμι, πόλη 30.000 κατοίκων, με την υπόλοιπη Σικελία έχει κλείσει, ενώ οι εκτοπισμένοι φιλοξενούνται σε κλειστό γήπεδο ή σε σπίτια συγγενών και φίλων. Τα σχολεία παρέμειναν κλειστά τη Δευτέρα.

Ο πρόεδρος της περιοχής, Ρενάτο Σκιφάνι, εκτιμά ότι οι ζημιές ανέρχονται σε 740 εκατομμύρια ευρώ.

Ο δήμαρχος της πόλης, Μασιμιλιάνο Κόντι, χαρακτήρισε την κατάσταση «δραματική» και προειδοποίησε για περαιτέρω καθιζήσεις. Οι έντονες βροχοπτώσεις από την καταιγίδα Χάρι την περασμένη εβδομάδα συνέβαλαν στην επιδείνωση της κατάστασης.