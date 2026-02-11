Ένας ένοπλος που άνοιξε πυρ και σκόρπισε πανικό σε ένα σχολείο στην περιοχή Χατ Γιάι της νότιας Ταϊλάνδης την Τετάρτη συνελήφθη και όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters αξιωματούχος της αστυνομίας.

Ένας 18χρονος άνδρας εισέβαλε νωρίτερα την Τετάρτη στο σχολείο Patongprathankiriwat στην επαρχία Χατ Γιάι της Σονγκκλά με ένα πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της επαρχιακής διοίκησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο δράστης συνελήφθη», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Wichian Soboon στο Reuters.

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, σύμφωνα με δεύτερο αξιωματικό της αστυνομίας.

Η βία με όπλα και η κατοχή όπλων δεν είναι ασυνήθιστα φαινόμενα στην Ταϊλάνδη, όπου ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 άτομα, μεταξύ των οποίων 22 παιδιά, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε έναν παιδικό σταθμό στην ανατολική πλευρά της χώρας το 2022.