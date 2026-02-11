Ένας ένοπλος που άνοιξε πυρ και σκόρπισε πανικό σε ένα σχολείο στην περιοχή Χατ Γιάι της νότιας Ταϊλάνδης την Τετάρτη συνελήφθη και όλοι οι όμηροι απελευθερώθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες που έδωσε στο Reuters αξιωματούχος της αστυνομίας.

🚨#BREAKING

Students held hostage by a gunman at a school in southern Thailand.

Situation ongoing – details developing.#Thailand #BreakingNews pic.twitter.com/FakrGcUgh6 Advertisement Advertisement February 11, 2026

Ένας 18χρονος άνδρας εισέβαλε νωρίτερα την Τετάρτη στο σχολείο Patongprathankiriwat στην επαρχία Χατ Γιάι της Σονγκκλά με ένα πυροβόλο όπλο, σύμφωνα με ανακοίνωση της επαρχιακής διοίκησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Breaking 🚨 Newz #Thailand

"CHAOS UNLEASHED: Masked Gunman Storms Hat Yai School, Takes Teachers & Students Hostage – Police Take Him Down in Deadly Showdown!" pic.twitter.com/HYoxIdVbnd February 11, 2026

«Ο δράστης συνελήφθη», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής Wichian Soboon στο Reuters.

School attack in Thailand: पूर्व पुलिसकर्मी ने शिक्षकों-छात्रों को बनाया बंधक, 34 की मौत की खबर, कई घायल https://t.co/nxzG6q3gQ2 pic.twitter.com/ZUvrnTlHTw — Jai Hind Janab (@JanabHind) February 11, 2026

Τουλάχιστον τρία άτομα τραυματίστηκαν στο περιστατικό, σύμφωνα με δεύτερο αξιωματικό της αστυνομίας.

Gunman takes students and teachers hostage at school in Thailand 'after shooting staff and pupils' https://t.co/KOV3vZlGDq — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 11, 2026

Η βία με όπλα και η κατοχή όπλων δεν είναι ασυνήθιστα φαινόμενα στην Ταϊλάνδη, όπου ένας πρώην αστυνομικός σκότωσε 36 άτομα, μεταξύ των οποίων 22 παιδιά, σε επίθεση με όπλο και μαχαίρι σε έναν παιδικό σταθμό στην ανατολική πλευρά της χώρας το 2022.