Τον γύρο του κόσμου κάνει τις τελευταίες ώρες η είδηση του χωρισμού της Νικόλ Κίντμαν και του Κιθ Έρμπαν, ύστερα από 19 χρόνια γάμου. Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφαση για το τέλος της σχέσης τους δεν ήταν επιθυμία της διάσημης ηθοποιού, η οποία φέρεται να προσπάθησε να σώσει τον γάμο.

Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού δήλωσε στο PEOPLE: «Δεν το ήθελε αυτό. Έκανε ό,τι μπορούσε για να διατηρήσει την οικογένεια ενωμένη». Το ζευγάρι, που παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2006, έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη 17χρονη Σάντεϊ και τη 14χρονη Φέιθ, και σύμφωνα με αναφορές ζει χωριστά από τις αρχές του καλοκαιριού.

Με κοινή περιουσία που εκτιμάται στα 325 εκατομμύρια δολάρια, το μεγάλο ερώτημα αφορά στον τρόπο με τον οποίο θα μοιραστούν τα περιουσιακά στοιχεία. Αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι είχε υπογραφεί προγαμιαίο συμβόλαιο, οι λεπτομέρειές του αποκαλύπτουν ιδιαιτερότητες.

Ανάμεσα στους όρους ξεχωρίζει η λεγόμενη «ρήτρα κοκαΐνης», σύμφωνα με την οποία η Κίντμαν κατέβαλε στον Έρμπαν 600.000 δολάρια για κάθε χρόνο γάμου, υπό την προϋπόθεση ότι εκείνος θα απείχε από ναρκωτικά και αλκοόλ. Έτσι, μετά από 19 χρόνια, το ποσό αυτό μπορεί να φτάσει τα 11,4 εκατομμύρια δολάρια.

Η συγκεκριμένη ρήτρα σχετίζεται με τις δυσκολίες που είχε ο μουσικός στις αρχές της σχέσης τους, όταν πάλευε με τον εθισμό. Λίγους μήνες μετά τον γάμο, η Κίντμαν παρενέβη και εκείνος μπήκε σε τρίμηνο πρόγραμμα αποτοξίνωσης.

Παρά το προγαμιαίο, οι δυο τους απέκτησαν κοινά περιουσιακά στοιχεία, ανάμεσά τους ακίνητα συνολικής αξίας 30 εκατομμυρίων δολαρίων σε Τενεσί, Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια και Σίδνεϊ. Η διανομή αυτών θεωρείται αβέβαιη, καθώς το διαζύγιο μπορεί να περιπλακεί σε περίπτωση αμφισβήτησης του συμβολαίου.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ, η πρωτοβουλία του χωρισμού ανήκε στον Κιθ Έρμπαν, ο οποίος μετακόμισε, ενώ η Νικόλ Κίντμαν έμεινε με τις κόρες τους, προσπαθώντας να στηρίξει την οικογένεια σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.

